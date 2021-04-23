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欧盟酝酿起诉阿斯利康未如数交付疫苗

2021年04月23日08:26 | 来源：新华网
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　　多名欧洲国家外交官透露，由于英国阿斯利康制药公司一再削减供应欧洲联盟的新冠疫苗数量，欧盟委员会正酝酿起诉这家企业。

　　美国《政治报》网站22日最早披露欧盟准备起诉阿斯利康公司的消息。多名外交官随后向法新社证实，欧盟21日把可能在比利时起诉阿斯利康的意向告知各成员国，希望后者支持欧盟并在本周末前表态。

　　两名外交官对路透社说，欧盟成员国外交官21日在一个会议上讨论了起诉意向，多数国家支持对阿斯利康采取法律行动，不过法国和德国要求给予更多时间考虑其他选项。

　　欧盟委员会发言人斯特凡·德基尔斯梅克尔22日说：“重要的是，我们要确保（阿斯利康）兑现早些时候的承诺、交付足够数量的疫苗……我们正与成员国一道，考虑一切可能方案来实现这一目标。”

　　欧盟去年8月与阿斯利康达成协议，订购3亿剂新冠疫苗，同时保留增购1亿剂的选择权。不过，阿斯利康今年1月宣布其生产问题影响产能，随后一再下调面向欧洲的预计交付量，引发欧盟不满。

　　作为可能启动诉讼程序的第一步，欧盟3月向阿斯利康发送法律信函，要求后者在期限内回复。不过，阿斯利康没有在本月内的最后期限前作出回复。

　　路透社援引欧盟委员会一名发言人的话说，欧盟仍在要求阿斯利康进一步解释“一些悬而未决的事项”。不过，这名发言人没有具体说明是哪些事项。

　　欧盟一名官员22日在记者会上说，出于对疫苗延迟交付和可能引发血栓等副作用的担忧，欧盟已经决定不再行使增购1亿剂阿斯利康疫苗的权利。

　　由于一些接种者出现血栓，欧洲多国3月中旬暂停使用阿斯利康疫苗。欧洲药品管理局认定接种这款疫苗利大于弊后，多数欧盟国家恢复使用这款疫苗。欧洲药管局本月7日决定把血栓伴随低血小板列为阿斯利康疫苗的罕见副作用，但仍认定接种这款疫苗利大于弊，由欧盟各成员国自行决定是否继续使用。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘叶婷)

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