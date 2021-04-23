人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

印度新冠疫情恶化 新加坡发布“禁入令”

2021年04月23日08:20 | 来源：新华网
小字号

　　新加坡政府22日宣布，将禁止近期有印度旅行史的非新加坡居民入境，不论对方持有长期还是短期签证。

　　根据新加坡卫生部发表的一份声明，自23日23时59分起，最近14天内有印度旅行史的旅客不得入境新加坡或经新加坡中转，解除限制的时间将另行通知。

　　新加坡政府说，旅行限制将有助于遏制新冠病毒在外籍劳工中传播，因为其中不少人来自印度。

　　印度卫生部22日通报，过去24小时新增新冠确诊病例314835例，系单日新增新冠病例数首次超过30万例，再创疫情暴发以来新高；累计病例已经超过1593万例。

　　同一天，新加坡政府通报，卫生部门正在调查一个外籍劳工宿舍出现的群体性感染事件，隔离超过1100人。这一宿舍17人先前感染新冠病毒后康复，但最近的新冠病毒检测再次呈阳性。

　　新加坡卫生部在声明中说，新加坡密切关注全球新冠疫情，尤其是“印度疫情快速恶化”。不过，新方同时说，目前没有证据显示新加坡外籍劳工宿舍群体性感染事件与印度出现的变异新冠病毒有关。（郑昊宁）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部