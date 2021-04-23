新加坡政府22日宣布，将禁止近期有印度旅行史的非新加坡居民入境，不论对方持有长期还是短期签证。

根据新加坡卫生部发表的一份声明，自23日23时59分起，最近14天内有印度旅行史的旅客不得入境新加坡或经新加坡中转，解除限制的时间将另行通知。

新加坡政府说，旅行限制将有助于遏制新冠病毒在外籍劳工中传播，因为其中不少人来自印度。

印度卫生部22日通报，过去24小时新增新冠确诊病例314835例，系单日新增新冠病例数首次超过30万例，再创疫情暴发以来新高；累计病例已经超过1593万例。

同一天，新加坡政府通报，卫生部门正在调查一个外籍劳工宿舍出现的群体性感染事件，隔离超过1100人。这一宿舍17人先前感染新冠病毒后康复，但最近的新冠病毒检测再次呈阳性。

新加坡卫生部在声明中说，新加坡密切关注全球新冠疫情，尤其是“印度疫情快速恶化”。不过，新方同时说，目前没有证据显示新加坡外籍劳工宿舍群体性感染事件与印度出现的变异新冠病毒有关。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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