新华社北京4月22日电（记者王鑫方）美国航天局21日说，“毅力”号火星车首次在火星上利用大气中的二氧化碳制成氧气。这是人类首次在地外行星制氧。

美国航天局在声明中说，制氧任务由“毅力”号携带的“火星氧气就地资源利用实验（MOXIE）”设备完成。它于登陆火星后第60个“火星日”（美国东部时间4月20日）首次运行，成功将火星大气中二氧化碳的氧原子分离出来，制成大约5克氧气，相当于一名宇航员正常活动10分钟左右所需要呼吸的氧气量。制氧过程中产生的一氧化碳被排放到火星大气中。

美国航天局空间技术任务局负责人吉姆·路透说：“这是在火星上将二氧化碳转化为氧气的关键第一步。”

依据美国航天局说法，火星大气中约96%为二氧化碳。MOXIE仅为小型试验设备，有望推动研制出更大、更高效的氧气生成器，不仅有助于解决未来宇航员在火星上的供氧问题，还能为人类从火星返回地球使用的火箭提供氧气燃料。

MOXIE由美国麻省理工学院设计，大致呈长方体，外表为金色，大小相当于汽车电池，位于火星车内部右前方。由于制氧过程需要800摄氏度左右高温，MOXIE由耐热材料制成，包括经3D打印、可加热或冷却流经气体的镍合金部件以及有助保温的轻质气凝胶。它外部有一层薄薄的金质涂层，可以防止向外辐射热量，避免对“毅力”号其余部件造成损害。

声明说，这台设备有望在一个火星年（相当于地球上将近两年时间）再实施至少9次制氧活动。它的设计产能为每小时制造最多10克氧气。

法新社援引麻省理工学院工程师迈克尔·赫克特的话报道，这台设备如果改造到1吨重，可制成大约25吨氧气，供火箭从火星上起飞。美国航天局网站介绍，未来如果4名宇航员在火星上工作和生活一年，可能需要1吨氧气。

“毅力”号火星车去年7月30日发射升空，今年2月18日登陆火星。它的任务包括寻找火星远古时期可能存在过的生命迹象，探索火星地质和气候特征，为未来人类探索和登陆火星探路。

搭载在火星车上的“机智”号无人直升机本月19日成功完成火星上首次飞行，上升了3米，悬停了30秒。这是人造航空器首次在另一个行星上受控飞行。

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