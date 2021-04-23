张朋辉

4月23日是世界读书日。每逢这一天，很多人会情不自禁地吟起莎士比亚的名言：“书是全人类的营养品。生活里没有书籍，就好像没有阳光；智慧里没有书籍，就好像鸟儿没有翅膀。”还有人想起歌德的名言：“读书是与高尚人的谈话。”今年的世界读书日到来之际，联合国教科文组织发起一系列活动，鼓励世界各地的人们探索新的阅读话题和阅读形式，享受阅读的快乐。

阅读是用心灵体味世界的方式。挪威奥斯陆大学文学、认知和情感研究中心的研究人员得出结论，长期以来，人们将阅读当作保障心理健康的有效途径，通过阅读探索未知领域，感受作家勾勒的世界，发现与自身处境相似的问题，通过阅读分享形成认同。

世间常有这样的现象：越是面临困难挑战，越需要从阅读中启迪智慧；越是感到现实的孤独，越需要从阅读中寻找慰藉。新冠肺炎疫情在全球蔓延的当下，很多国家民众阅读需求趋增。“全球英语编辑”网站的一项调查显示，全球35%的人阅读时间增加，14%的人阅读时间显著增加。联合国教科文组织指出：“在全球大部分学校关闭、人们被迫限制外出的时刻，书籍在消除孤独、加强人与人之间的联系、扩大人们的视野及激发思维和创造力方面的力量，比以往任何时候都要强大。”

在笔者工作生活的比利时，阅读被许多人视为生活的必需品。即便在防疫措施最为严格的时期，书店始终向读者敞开大门。一家书店的老板约翰·欧文观察到，一些关于人类文明、大流感等题材的书籍销量大增。有人认为，阅读能够帮助人们理解世界，从而更好地应对当下、创造未来。

“书籍是最有耐心和最令人愉快的伙伴，在任何艰难困苦的时刻，它都不会抛弃你。”英国作家史美尔斯的评述，也是一种阅读价值解读。数字时代，电子书、有声书方兴未艾，阅读方式在人们的不断创新中更加多样。只要人类依然抱有探究世界的渴望、存有寻求心灵慰藉的需要，阅读的价值就在那里。

世界读书日，鼓励人们爱读书、多读书、读好书，是涵养文化、培育文明的一种努力，是人类社会向前发展的动力。

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 16 版）

(责编：牛镛、胡永秋)