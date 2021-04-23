本报记者 白紫微 王 迪

当前，直播经济已成为全球数字经济发展的重要趋势之一。在刚刚结束的博鳌亚洲论坛多场分论坛中，与会嘉宾围绕直播电商、数字经济等议题进行探讨。

在“数字经济的机遇与挑战”分论坛上，欧莱雅北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞表示，疫情期间，线上消费需求增大，直播电商为商家创造了新的市场营销机遇，使供应商和制造商可以在短时间了解更多消费者的行为和需求。清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵认为，与消费行为密切相关的数字经济领域将加速发展，例如物流配送将更加方便，需求匹配也会更加精准、更符合消费习惯。

近年来，直播电商在全球范围内蓬勃发展。去年年底，大型零售商沃尔玛在互联网短视频社交平台TikTok（抖音海外版）举办了一场直播活动。“这条男款牛仔裤的材质和颜色俱佳，你可以点击屏幕下方的产品列表选购合适的尺码。”直播中，主播向观众展示各种产品，在直播画面的左侧，观众与主播的互动实时滚动显示。全球咨询研究公司“核心视点”高级分析师艾琳·施密特认为，直播中的产品展示方便消费者直观了解产品，直播电商是吸引和留住庞大数字消费者的重要销售渠道。

据全球监测和数据分析公司尼尔森去年底发布的《中国直播电商趋势解读报告》，2020年中国直播电商规模有望达到9610亿元。人民日报中国品牌发展研究院发布的《中国视频社会化趋势报告（2020）》显示，2020年中国网络直播用户规模超过5.6亿，电商直播用户规模超过3亿，未来直播经济市场潜力巨大。

不少与会嘉宾认为，线上线下相结合是未来的直播方向，直播电商将更加场景化、细分化。全国青联委员、电商主播薇娅对记者表示，未来她将在直播助农、助推跨境电商、支持新品牌孵化、助力乡村振兴等方面发力。电商主播李佳琦表示，期待越来越多的人加入直播电商行业，共同把蛋糕做大。

诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·斯宾塞指出，数字经济能够提升经济韧性和抗风险能力，并带来极具包容性的增长模式。未来，各国有必要加快数字基础设施建设，充分激发互联网经济活力，让民众共享数字经济红利。

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 16 版）

(责编：牛镛、胡永秋)