人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

直播经济市场潜力大

本报记者  白紫微  王  迪
2021年04月23日05:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　当前，直播经济已成为全球数字经济发展的重要趋势之一。在刚刚结束的博鳌亚洲论坛多场分论坛中，与会嘉宾围绕直播电商、数字经济等议题进行探讨。

　　在“数字经济的机遇与挑战”分论坛上，欧莱雅北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞表示，疫情期间，线上消费需求增大，直播电商为商家创造了新的市场营销机遇，使供应商和制造商可以在短时间了解更多消费者的行为和需求。清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵认为，与消费行为密切相关的数字经济领域将加速发展，例如物流配送将更加方便，需求匹配也会更加精准、更符合消费习惯。

　　近年来，直播电商在全球范围内蓬勃发展。去年年底，大型零售商沃尔玛在互联网短视频社交平台TikTok（抖音海外版）举办了一场直播活动。“这条男款牛仔裤的材质和颜色俱佳，你可以点击屏幕下方的产品列表选购合适的尺码。”直播中，主播向观众展示各种产品，在直播画面的左侧，观众与主播的互动实时滚动显示。全球咨询研究公司“核心视点”高级分析师艾琳·施密特认为，直播中的产品展示方便消费者直观了解产品，直播电商是吸引和留住庞大数字消费者的重要销售渠道。

　　据全球监测和数据分析公司尼尔森去年底发布的《中国直播电商趋势解读报告》，2020年中国直播电商规模有望达到9610亿元。人民日报中国品牌发展研究院发布的《中国视频社会化趋势报告（2020）》显示，2020年中国网络直播用户规模超过5.6亿，电商直播用户规模超过3亿，未来直播经济市场潜力巨大。

　　不少与会嘉宾认为，线上线下相结合是未来的直播方向，直播电商将更加场景化、细分化。全国青联委员、电商主播薇娅对记者表示，未来她将在直播助农、助推跨境电商、支持新品牌孵化、助力乡村振兴等方面发力。电商主播李佳琦表示，期待越来越多的人加入直播电商行业，共同把蛋糕做大。

　　诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·斯宾塞指出，数字经济能够提升经济韧性和抗风险能力，并带来极具包容性的增长模式。未来，各国有必要加快数字基础设施建设，充分激发互联网经济活力，让民众共享数字经济红利。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月23日 16 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部