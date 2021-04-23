本报驻意大利记者 韩 硕

匈塞铁路塞尔维亚巴塔吉尼卡至旧帕佐瓦段左联络线近日开通运营。这一项目由中国铁路国际公司和中国交通建设集团有限公司联营体承建，成为继贝尔格莱德至泽蒙段左线、泽蒙至巴塔吉尼卡段左线开通后的第三个开通运营区段。至此，匈塞铁路贝尔格莱德至旧帕佐瓦段实现左线贯通，便利了沿途百姓的日常通勤。

中塞全体参建人员在确保安全防疫的前提下，坚守在施工一线，保障项目全速推进。“匈塞铁路是多国合作项目的成功范例，将成为塞尔维亚的另一张名片。”塞尔维亚总统武契奇近日在视察匈塞铁路项目时表示。

“匈塞铁路是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的首次对接，项目将极大推动中国—中东欧国家合作以及区域互联互通。”匈塞铁路塞尔维亚段项目负责人周鑫表示。

匈塞铁路改造和新建完成之后，贝尔格莱德到布达佩斯的旅程将从目前的8小时缩短至3小时以内，不仅可以大大方便民众出行，更可以让部分货物运输分流至铁路，加快运输速度，提高巴尔干地区经济联系效率，极大带动当地经济增长。

“疫情期间，匈塞铁路项目持续推进令人振奋，也标志着塞中务实合作稳步前行。”塞尔维亚国际政治经济研究院“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉德瓦茨表示，匈塞铁路拉近了塞尔维亚与欧洲中心地带的距离，将助力塞尔维亚发展成为地区交通、物流枢纽。

（本报罗马4月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 16 版）

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