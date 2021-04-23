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携手共建一带一路，合奏国际合作强音

郑归初
2021年04月23日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月20日，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上以视频方式发表主旨演讲指出，“一带一路”是大家携手前进的阳光大道，不是某一方的私家小路。所有感兴趣的国家都可以加入进来，共同参与、共同合作、共同受益。共建“一带一路”追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。习近平主席的主旨演讲向世界展现了中国同各国携手同行、实现共同发展的真诚意愿。

　　共建“一带一路”是习近平主席深刻思考人类前途命运以及中国和世界发展大势，着眼推动中国和世界合作共赢、共同发展作出的重大决策。坚持以共商共建共享为原则推动“一带一路”建设，既对新时代我国开放空间布局进行了统筹谋划，又对中国与世界实现开放共赢的路径进行了顶层设计，是我们党关于对外开放理论和实践的重大创新，是新时代中国特色大国外交的重大创举。

　　习近平主席提出“一带一路”倡议7年多来，中国同各国不断深化各领域务实合作，“一带一路”倡议已经从理念转化为行动，从愿景转化为现实。中国同140个国家、31个国际组织签署了205份共建“一带一路”合作文件，政策沟通不断深化，资金融通不断扩大，设施联通不断加强，贸易畅通不断提升，民心相通不断发展，这一倡议日益为全球所瞩目。

　　去年以来，面对疫情冲击，中国同各国携手合作、共克时艰，推动共建“一带一路”取得新进展、新成效。重大项目没有一例因疫情而停工，中巴经济走廊、中老铁路等项目稳中有进。陆海新通道辐射效应不断放大，沿线运量同比倍增。中欧班列开行1.24万列，同比增长50%，成为各国携手抗击疫情的“生命通道”“命运纽带”。去年全年，中国同沿线国家货物贸易额1.35万亿美元，对沿线国家非金融类直接投资达177.9亿美元。沿线国家企业同样看好中国发展机遇，在华新设企业4200多家，直接投资超过80亿美元。共建“一带一路”为有关国家抗击疫情、经济复苏提供了强大动力。

　　共建“一带一路”兼顾陆海、横跨东西，联通古今、泽被千秋，为世界各国搭建了广泛参与的国际合作平台，为全球治理体系改革提供了中国方案，成为推动构建人类命运共同体的生动实践，广受欢迎的新型国际公共产品，受到国际社会普遍欢迎，在世界发展史上具有重要里程碑意义。

　　“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。中国将把握促进互联互通的主线，秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，不断凝聚国际合作共识，推进同各国、各地区发展战略和互联互通规划对接，推动高质量共建“一带一路”不断走深走实。

　　“浩渺行无极，扬帆但信风。”新时代中国将始终坚持以人民为中心的发展理念，同各国共同建设更紧密的卫生健康伙伴关系、互联互通伙伴关系、绿色发展伙伴关系、开放合作伙伴关系，把“一带一路”打造成合作之路、健康之路、复苏之路、增长之路，为推动世界共同发展、构建人类命运共同体贡献力量！

　　（作者为国际问题观察员）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月23日 16 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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