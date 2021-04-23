本报记者 方莹馨 张梦旭 张 悦 龚 鸣

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碳排放权交易市场建设，是利用市场机制控制和减少温室气体排放的重大举措。碳市场一方面控制排放总量，另一方面通过碳定价促进低碳转型。碳市场的重要性愈加凸显，在未来的碳中和之路上将发挥更大作用。

国际碳行动伙伴组织最新发布的《2021年度全球碳市场进展报告》指出，疫情防控期间，全球碳排放权交易市场（简称碳市场）展现出韧性。各国更具雄心的气候目标和净零排放承诺，提升了政策稳定性和市场信心。目前，全球已建成的碳交易系统达24个，22个国家和地区正在考虑或积极开发碳交易系统。

交易机制日渐完善

1997年《京都议定书》首次提出把市场机制作为解决温室气体减排问题的新路径。近些年来，全球碳市场建设不断加快，从配额限制到配额出售的市场运作，从出台法规到执法检查的监督管理，市场交易机制日渐完善。

中国从2011年开始在北京、天津、上海、重庆等7个地方开展了碳排放权交易试点工作，为全国碳市场建设积累了经验。今年1月，中国生态环境部公布了《碳排放权交易管理办法（试行）》，并印发配套的配额分配方案和重点排放单位名单。中国碳市场发电行业第一个履约周期正式启动，2225家发电企业将分到碳排放配额。“最引人瞩目的是中国碳市场的进展，尤其是2020年下半年到2021年初出台的一系列政策，为这一全球最大碳市场的启动铺平了道路。”国际碳行动伙伴组织的报告指出。

欧盟碳排放交易系统于2005年1月开始运行，包括所有成员国以及挪威、冰岛和列支敦士登，覆盖该区域约45%的温室气体排放，涉及超过1.1万家高耗能企业及航空运营商。按照“总量交易”原则，欧盟统一制定配额，各国为本国设置排放上限，确定纳入排放交易体系中的产业和企业，向其分配一定数量的排放许可权。如果企业的实际排放量小于配额，可以将剩余配额出售，反之则需要在交易市场上购买。

2020年，美国汽车企业特斯拉出售碳排放积分，获得了15.8亿美元的营业收入。分析师预计，2021年，特斯拉的碳排放交易收入有望达到20亿美元，这得益于美国加州的碳市场建设。加州的碳市场于2013年正式推出，目前已覆盖加州85%的温室气体排放。

韩国于2015年开始实施温室气体排放权交易制度。根据韩国《温室气体排放配额分配与交易法》，企业总排放高于每年12.5万吨二氧化碳当量，以及单一业务场所年温室气体排放量达到2.5万吨，都必须纳入该系统。根据韩国交易所数据，2020年，韩国各种排放权交易产品总交易量超出2000万吨，同比增加23.5%。

助力实现节能减排

过去一年，很多国家和地区提出碳中和目标，将经济复苏与低碳发展联系在一起。国际碳行动伙伴组织的报告称，目前碳市场覆盖全球16%的排放量、近1/3的人口和54%的全球国内生产总值。碳市场建设将极大助力实现应对气候变化《巴黎协定》目标。

2019年，欧盟碳排放交易系统覆盖的排放量较上一年下降9.1%，是10年来最大降幅。同年，欧盟拍卖的配额量同比减少36%，收入增加4.47亿欧元，成为支持应对气候变化投融资的重要来源。荷兰环境评估局的研究人员认为，欧盟碳排放交易系统为企业提供了明确可信、经济有效的减排激励措施，推动了低碳技术创新投资。

美国智库“气候交流教育与研究中心”认为，加州碳排放交易体系带来诸多好处，减少了温室气体排放，改善了当地空气质量，维护了公众健康，综合效益是项目成本的5倍。加州空气资源委员会2020年的统计显示，碳排放配额拍卖所筹集的资金用于绿色交通、可持续社区建设和清洁能源产业等，迄今已投资137亿美元，创造了大量新就业岗位。

韩国温室气体排放权交易制度倒逼有关实体节能减排，效果初显。以釜山市政府为例，2020年，该市通过对垃圾填埋场、焚化场、污水处理场、集体能源供应等28处设施进行废热再利用，全市温室气体排放交易权配额剩余15.4万吨。按照今年3月的交易价格，该盈余配额价值约30亿韩元（1美元约合1130韩元）。这些资金将用于城市配备太阳能发电、食物垃圾消化气体发电、高效率照明等设施，进一步促进绿色发展。

持续推动市场发展

国际碳行动伙伴组织报告显示，2020年底，欧盟、新西兰、北美区域等的碳市场价格与年初相比均出现上涨，显示出碳市场的强大韧性。报告建议政策制定者制定更加宏大的总量控制目标、扩大覆盖范围等。

中国生态环境部日前表示，将围绕完成全国碳市场第一个履约周期，以发电行业为突破口率先在全国开展交易，在发电行业碳市场稳定运行的基础上，逐步扩大市场覆盖行业范围，丰富交易品种和交易方式，实现全国碳市场的平稳有效运行和健康持续发展，有效发挥市场机制在实现二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景中的重要作用。

自2021年起，欧盟碳排放交易体系进入第四阶段，覆盖范围从电力热力部门等能源密集型产业，扩展到航空业，未来可能继续扩展到建筑业、交通运输业；温室气体种类从单一的二氧化碳排放，扩展到一氧化二氮、全氟化碳；碳排放配额分配机制也逐渐从免费发放向拍卖过渡。

今年1月，美国加州碳市场立法修正案正式生效，内容包括调整配额价格控制机制以及在2030年之前更大幅度地降低排放总量等。

2021年，韩国温室气体排放权交易进入第三阶段，实施更加严格的排放上限，将有偿配额比例提高到10%，覆盖的行业将继续扩大。韩国政府致力于引导企业自发减排，还引入第三方交易制度，增加金融企业和第三方机构参与。

合理的碳价格是实现气候目标的必要途径。欧洲能源智库“能源转型论坛”的报告称，为确保公平，政策制定者必须考虑碳价过快上涨的影响，避免对一些行业构成沉重负担。该机构执行董事帕特里克·格雷钦表示，兼顾环境与社会公平才能更有效实现应对气候目标。

（本报布鲁塞尔、华盛顿、首尔、北京4月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 16 版）

(责编：牛镛、胡永秋)