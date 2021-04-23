人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

外交部发言人驳美国会有关涉华法案

2021年04月23日05:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京4月22日电  （记者董雪、马卓言）外交部发言人汪文斌22日说，美国参议院外委会通过的“2021年战略竞争法案”严重歪曲事实、颠倒黑白，渲染“中国威胁论”，大肆鼓吹美开展全面对华战略竞争，粗暴干涉中国内政，充斥着陈旧的冷战思维和零和博弈观念，也反映出美国唯我独尊、容不得别国正常发展的霸权心态。中方对此强烈不满、坚决反对。

　　汪文斌在当日例行记者会上说，有关法案通篇拿中国说事，以中国为对手。“难道美国发展的目的就是为了在竞争中打败中国吗？这种扭曲和狭隘的心态同世界大国的格局毫不相称。”

　　汪文斌重申，中方致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时将继续坚定维护国家主权、安全和发展利益。“我们敦促美方重视中方关切，端正心态，理性看待中国和中美关系，停止审议推进上述议案，以免对中美关系发展造成干扰和伤害。”

　　关于美国会推进的所谓“无尽前沿法案”，汪文斌指出，美国如何发展自己是美国内政，中方乐见美国取得更大发展进步，但坚决反对动不动拿中国说事，将矛头对准中国。希望美国会端正自己的心态，理性看待中国发展，尊重中国人民正当享有的发展权利，为中美关系健康稳定发展发挥建设性作用。

　　另有记者问，在“2021年战略竞争法案”中，有一项关于禁止美国参加2022年北京冬奥会的修正案。中方有何评论？

　　汪文斌说，中方坚决反对将体育运动政治化，这不仅有违奥林匹克宪章精神，也损害各国运动员的利益和国际奥林匹克事业，得不到国际社会支持，注定不会得逞。“我们有信心与各方一道将2022年北京冬奥会办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。”


　　《 人民日报 》（ 2021年04月23日 03 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部