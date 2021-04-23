新华社北京4月22日电 （记者董雪、马卓言）外交部发言人汪文斌22日说，美国参议院外委会通过的“2021年战略竞争法案”严重歪曲事实、颠倒黑白，渲染“中国威胁论”，大肆鼓吹美开展全面对华战略竞争，粗暴干涉中国内政，充斥着陈旧的冷战思维和零和博弈观念，也反映出美国唯我独尊、容不得别国正常发展的霸权心态。中方对此强烈不满、坚决反对。

汪文斌在当日例行记者会上说，有关法案通篇拿中国说事，以中国为对手。“难道美国发展的目的就是为了在竞争中打败中国吗？这种扭曲和狭隘的心态同世界大国的格局毫不相称。”

汪文斌重申，中方致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时将继续坚定维护国家主权、安全和发展利益。“我们敦促美方重视中方关切，端正心态，理性看待中国和中美关系，停止审议推进上述议案，以免对中美关系发展造成干扰和伤害。”

关于美国会推进的所谓“无尽前沿法案”，汪文斌指出，美国如何发展自己是美国内政，中方乐见美国取得更大发展进步，但坚决反对动不动拿中国说事，将矛头对准中国。希望美国会端正自己的心态，理性看待中国发展，尊重中国人民正当享有的发展权利，为中美关系健康稳定发展发挥建设性作用。

另有记者问，在“2021年战略竞争法案”中，有一项关于禁止美国参加2022年北京冬奥会的修正案。中方有何评论？

汪文斌说，中方坚决反对将体育运动政治化，这不仅有违奥林匹克宪章精神，也损害各国运动员的利益和国际奥林匹克事业，得不到国际社会支持，注定不会得逞。“我们有信心与各方一道将2022年北京冬奥会办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。”

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)