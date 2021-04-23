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全国人大外事委员会发言人就美国国会参议院外委会通过“2021年战略竞争法案”发表谈话

2021年04月23日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月22日电  4月22日，针对美国国会参议院外委会审议通过“2021年战略竞争法案”，全国人大外事委员会发言人尤文泽表示，该法案充斥冷战思维和意识形态偏见，肆意曲解、诬蔑抹黑中国发展战略和内外政策，粗暴干涉中国内政，用心险恶，损人害己，我们对此表示强烈不满和坚决反对。

　　发言人指出，在百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入动荡变革期，不稳定性不确定性显著上升的大背景下，该法案蓄意制造意识形态对抗，搞零和博弈，既不符合时代潮流，也不利于促进世界的和平、稳定与发展，注定没有出路。中国坚持真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，主张世界各国平等相待，互尊互信，同舟共济，共克时艰。

　　发言人指出，台湾问题事关中国的国家主权和领土完整，涉及中国的核心利益。法案相关涉台条款严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”势力发出严重错误信号。一个中国原则是中国的红线，我们坚决反对任何形式的美台官方往来。涉疆、涉港问题纯属中国内政，不容任何外国干涉。

　　发言人强调，中美即便在某些领域存在竞争，也应该是公平公正、遵守规则的良性、有序竞争。中国一贯主张构建不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，同时坚定捍卫国家主权、安全和发展利益。我们强烈敦促美国国会客观理性看待中国发展，切实尊重中国主权和领土完整，停止插手中国内政，停止审议推进该法案。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月23日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)

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