本报记者 于景浩

“博鳌亚洲论坛已成为倡导多边主义的重要国际平台。众多来自亚洲和其他地区的代表，怀着共同的繁荣和增长愿景汇聚一堂，展现了对多边主义的坚定支持。亚洲各国在团结抗击疫情、努力恢复经济过程中，体现了多边主义精神。”博鳌亚洲论坛2021年年会举行期间，联合国系统驻华协调员常启德对本报记者表示。

“当前，全球面临的挑战远不止疫情。多边主义是应对全球性挑战的唯一途径。我们应当团结合作，确保‘没有一个人被落下’，这正是联合国可持续发展目标的重要内容。”常启德说。

常启德表示，联合国成立70多年来，人类没有再发生世界性战争，这是多边主义的巨大胜利。当前，多边主义面临着越来越多的挑战。疫情挑战更加凸显了坚持多边主义的重要性，只要任何一个国家、城镇或社区被抛在后面，疫情就不可能完全结束。维护和践行多边主义并非易事，需要极强的政治意愿，尤其是联合国所有成员国的共同努力。

常启德认为，中国之所以能举行像博鳌亚洲论坛这样大规模的线下线上国际会议，得益于中国在突发公共卫生事件应急响应方面取得的卓越成就。“我期待其他国家能够关注中国的抗疫经验，建立起强大的公共卫生系统。”

常启德表示，疫情让各方更加清醒认识到不平等和脆弱性等问题。“经济复苏应该是绿色、健康、环保的，我们需要一个更加坚韧、富有活力的社会。”常启德高度赞赏中国在应对气候变化方面作出的承诺和采取的坚决行动，认为气候危机是全人类面对的共同挑战，各国必须携手合作，朝着可持续发展迈进。

常启德说：“世界亟待消除信任赤字和治理赤字，这需要联合国机构、各国政府、私营部门和媒体界的共同努力，加强在公共卫生、数字化、基础设施、工业、绿色发展等领域的合作。”

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 02 版）

(责编：牛镛、胡永秋)