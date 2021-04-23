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维护多边主义  共创美好未来

2021年04月23日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上以视频方式发表主旨演讲，强调我们要平等协商，开创共赢共享的未来；我们要开放创新，开创发展繁荣的未来；我们要同舟共济，开创健康安全的未来；我们要坚守正义，开创互尊互鉴的未来。国际各界人士表示，习近平主席的主旨演讲再次向国际社会表明了中国主张，那就是要团结不要分裂、要合作不要对抗、要开放不要封闭，维护和践行多边主义，弘扬全人类共同价值，通过共建“一带一路”促进共同发展，推动构建人类命运共同体，意义重大而深远。

　　提供沟通平台

　　深化地区合作

　　博鳌亚洲论坛成立20年来，见证了中国、亚洲、世界走过的不平凡历程，为促进亚洲和世界发展发挥了重要影响力、推动力。习近平主席高度重视博鳌亚洲论坛。2010年，时任国家副主席的习近平出席博鳌亚洲论坛年会；2013年、2015年、2018年，习近平主席三次出席论坛年会开幕式并发表主旨演讲。在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上，习近平主席以视频方式发表主旨演讲，就促进亚洲和世界的发展繁荣阐述中国立场、分享中国方案，也表达了中国政府对论坛发展壮大的一贯支持。

　　联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，博鳌亚洲论坛为亚洲与世界的互动交流提供了宝贵平台，论坛不仅成为亚洲向世界开放的窗口，同时也成为世界理解亚洲的出发点。

　　在越南社科院中国研究所原副所长冯氏惠看来，博鳌亚洲论坛云集多国官员、企业家与专家学者，提出了一系列促进地区发展繁荣的倡议和措施，为促进亚洲经济可持续发展提供了“博鳌智慧”。“通过这一平台，地区合作不断得到巩固，亚洲各国的发展潜能和优势不断得到体现。”冯氏惠说，根据博鳌亚洲论坛日前发布的《亚洲经济前景及一体化进程》和《可持续发展的亚洲与世界》报告，今年亚洲经济增速有望达到6.5%以上。“这些都得益于亚洲国家积极抗疫防疫、不断拓展国际合作，一些国家较早控制住疫情，地区产业链、供应链逐步恢复稳定。”

　　巴西里约热内卢联邦大学公共政策学家丹尼尔·桑托斯表示，博鳌亚洲论坛作为一个非政府、非营利的国际组织，致力于推动亚洲区域经济合作，成为国际社会携手应对全球性挑战的重要沟通对话平台。

　　印尼国际战略研究中心中国研究中心主任维罗妮卡注意到，本届论坛年会期间，来自全世界的2600多名代表，聚焦后疫情时代的大国关系、共建“一带一路”、数字支付与数字货币、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等热点议题，密集开展60多场讨论。“论坛为各国领导人提供相互倾听、交流意见、协调政策和采取行动的机会，也为商业领袖、专家学者提供建言献策的平台。”

　　完善全球治理

　　携手应对挑战

　　人类社会应该向何处去？我们应该为子孙后代创造一个什么样的未来？对这一重大命题，中方倡议，亚洲和世界各国要回应时代呼唤，携手共克疫情，加强全球治理，朝着构建人类命运共同体方向不断迈进。

　　美国哈佛大学教授约瑟夫·奈在年会上表示：“疫情让大家意识到‘生态互联’的重要性，这是一个跨越国境的概念。”智利总统皮涅拉说：“困难时刻，我们要有更多的国家致力于支持开放、非歧视和以规则为基础的全球贸易体系。”

　　“习近平主席的主旨演讲切中时代脉搏，意义重大而深远。”日本帝京大学教授露口洋介表示，开创共赢共享、发展繁荣、健康安全、互尊互鉴的未来，“这是对各国携手应对重大挑战、推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向迈进的重要指引。”

　　“世界要公道，不要霸道” “人为‘筑墙’、‘脱钩’违背经济规律和市场规则，损人不利己”“反对任何形式的‘新冷战’和意识形态对抗”……丹尼尔·桑托斯对习近平主席主旨演讲中的这些话印象极深。他表示，当前，疫情严重冲击着世界经济和国际秩序，迅速走出公共卫生困境、恢复经济社会秩序、创造和平稳定的国际环境，意义重大。“习近平主席发出的重要倡议，无疑为各国特别是发展中国家提供了强有力的信心。”

　　分享发展经验

　　共享发展红利

　　大国要有大国的样子，要展现更多责任担当。

　　疫情期间，中欧班列货运量逆势上涨，成为稳定全球供应的“钢铁驼队”，同时带动沿线经济迸发生机。中国商务部数据显示，今年一季度，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额达2.5万亿元人民币，同比增长21.4%。

　　作为中老共建“一带一路”的旗舰项目，老中铁路计划于今年底竣工通车，为接下来联通泰国、马来西亚和新加坡打下坚实基础。老挝国家主席通伦说，通过参与共建“一带一路”，老挝获得了实实在在的利益。老方期待老中铁路等基础设施项目助力老挝突破发展瓶颈，发挥区位优势，使老方更好地参与东盟经济共同体建设，造福本国及地区人民。

　　潘基文表示，中国经济的良好表现为饱受疫情折磨的世界经济注入希望与活力。中国现在有能力追求创新驱动、更加平衡包容、更加绿色开放的发展。中国经济正从高速增长转向高质量增长，这对亚洲和世界都大有裨益。

　　泰国《今日曼谷报》高级编辑猜瓦表示，习近平主席指出，开放是发展进步的必由之路，也是促进疫后经济复苏的关键，令他印象深刻。在保护主义抬头的背景下，中国坚持扩大开放，用一系列举措坚定支持经济全球化。“中国支持多边主义和开放经济的立场对世界具有重要意义。”

　　维罗妮卡表示，中国一直致力于实现更加均衡和可持续发展，与其他国家分享发展经验，共享发展红利。“中国成为率先批准RCEP的国家，向东盟正式交存RCEP核准书，体现了中国政府始终秉持的真诚推动地区发展的立场，展现了积极同地区伙伴开展合作的决心。”

　　（本报北京、河内、里约热内卢、雅加达、东京、曼谷4月22日电  记者冯雪珺、刘刚、李晓骁、徐伟、刘军国、孙广勇）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月23日 02 版）

(责编：牛镛、胡永秋)

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