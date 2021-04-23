新华社北京4月23日电（记者马卓言）4月22日晚，习近平主席应邀出席领导人气候峰会并发表重要讲话后，外交部连夜举行中外媒体吹风会。外交部副部长马朝旭主持并介绍峰会主要情况和重要成果，中国气候变化事务特使解振华通过视频连线方式与会，阐释我气候变化领域重大政策主张。国家发展和改革委员会副秘书长苏伟，生态环境部应对气候变化司司长李高通过视频连线方式参加。

马朝旭表示，当前，百年未有之大变局与新冠肺炎疫情相互交织，气候变化对人类生存和发展构成严峻挑战和现实威胁。在这样一个重大历史关头，习近平主席应邀出席峰会并发表重要讲话，同各国领导人共商应对气候变化挑战之策，共谋人与自然和谐共生之道，再次彰显了中国对气候变化问题的高度重视，以及对全球环境治理的大国担当，具有十分重要的现实意义和深远历史意义。习近平主席在讲话中首次全面系统阐释“人与自然生命共同体”理念的丰富内涵和核心要义：一是要坚持人与自然和谐共生。二是要坚持绿色发展。三是要坚持系统治理。四是要坚持以人为本。五是要坚持多边主义。六是要坚持共同但有区别的责任原则。这“六个坚持”体现了习近平主席对人类应对气候变化，妥善处理人与自然关系，实现全人类可持续发展的远见卓识，展示了中国参与全球气候环境治理的宽广格局。习近平主席从人与自然和谐共生切入，呼吁国际社会勇于担当、勠力同心，共同构建人与自然生命共同体。这是习近平主席站在全人类前途命运高度，秉持对世界人民和子孙后代的责任感，为加强全球环境治理提出的“中国方案”，为处于关键节点的全球环境治理指明了通往清洁美丽世界的金光大道。

马朝旭表示，应对全球气候变化，中国从未缺席。作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，中国以实际行动为构建人与自然生命共同体而不懈努力。中国将力争2030年前实现碳排放达峰、2060年前实现碳中和，是基于推动构建人类命运共同体和实现可持续发展作出的重大战略决策。中国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间，远远短于发达国家所用时间。习近平主席宣布的中方准备采取的一系列新举措实实在在，含金量很高，体现了中国应对气候变化的坚定决心和责任担当。习近平主席的重要讲话，开启了中国践行人与自然生命共同体理念、推进全球环境治理进程的新征程。中方将深入贯彻落实习近平生态文明思想，同各国一道，推动构建人与自然生命共同体。

解振华表示，气候变化是对人类生存、发展与安全紧迫而严峻的威胁，需要世界各国同舟共济、共同努力应对，要树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动世界经济“绿色复苏”，汇聚可持续发展合力。中国高度重视应对气候变化工作和国际合作，在《巴黎协定》的达成、生效、落实过程中发挥了重要作用。近年来，中国实施积极应对气候变化国家战略，坚持推动绿色发展和低碳转型，已经为落实《巴黎协定》奠定了很好的基础。2020年，全球疫情持续蔓延，经济衰退，民生遭遇巨大挑战。中国提出了碳达峰目标及碳中和愿景，极大提振了国际社会信心，表明了中国在应对气候变化问题上的坚定决心和一贯立场。习近平主席在峰会上向世界宣示了中国积极应对气候变化的理念、目标和行动，提出了落实中国国家自主贡献的新举措。我们有信心百分之百落实应对气候变化承诺，为推动全球气候治理多边进程，构建人类命运共同体作出重要贡献。

吹风会回答了记者关于峰会成果、中美气候合作、中国应对气候变化挑战举措、绿色“一带一路”、气候变化南南合作、碳市场交易等提问。

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