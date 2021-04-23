新华社北京4月22日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平22日晚在北京以视频方式出席领导人气候峰会，并发表题为《共同构建人与自然生命共同体》的重要讲话。多国人士认为，讲话展现出中国应对气候变化的决心，为应对气候变化的全球努力增强信心，为国际社会共同构建人与自然生命共同体注入强大动力。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，习近平主席的讲话十分重要，对全球应对气候变化具有很强的引领作用。针对气候变化问题，要坚持多边主义和共同但有区别的责任原则。希望国际社会能尽快采取行动，共同参与，推进构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。

老挝老中友谊协会秘书长西昆说，在应对气候变化方面，需要以共同构建人与自然生命共同体的态度联合应对。保护环境就是保护生产力，是增加各国人民获得感、幸福感、安全感的基础。

乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院副教授安里·沙拉波夫说，习近平主席的讲话体现出中国始终是全球应对气候变化事业的积极参与者。中国作为负责任大国，向世界展示了保护环境、应对气候变化问题的决心，无疑将增强国际社会共同应对气候变化问题的信心。

国际能源署署长法提赫·比罗尔说，在应对气候变化问题上，各国之间开展国际合作至关重要，各主要经济体应有效和紧密地开展合作。中国在可再生能源领域发展非常成功，这对于中国实现应对气候变化目标非常重要。

南非金山大学经济与商业学院院长詹尼·罗索乌认为，气候变化影响的不是某个单一国家，世界各国都要团结起来，共同努力来应对。

埃及赫勒万大学国际关系学教授吉哈德·奥达说，气候变化问题复杂且解决难度大，需要所有国家倾力合作。中国一直积极推动与各方建立透明的合作机制，以加强国际交流和互信，共同应对气候变化。

以色列海尔兹利亚跨学科研究中心可持续发展学院院长约阿夫·亚伊尔说，习近平主席的讲话重申了中方承诺，中国近年来在发展新能源方面取得积极进展，还通过环境立法和监管机制有效遏制环境污染，令人印象深刻。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，美国等发达国家应在降低碳排放、缓解气候变化等方面作出更大贡献。它们较早成为工业化国家，面对全球气候变化，应承担更多减排任务。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢利克·科尔容巴耶夫说，气候变化和环境保护是世界性问题，是全人类需要共同面对的挑战。近年来，中国贯彻新发展理念，坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路，非常引人注目。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰说，习近平主席在讲话中提到中方将生态文明领域合作作为共建“一带一路”重点内容，这是充分考虑到发展中国家利益的体现。面对气候变化，发展中国家需要获得新能源技术等方面的协助，“一带一路”正是展开国际合作的理想平台。（参与记者：赵焱、陈威华、蔡国栋、唐霁、陈晨、刘芳、吴丹妮、余谦梁、郑世波、林昊、尚昊、荆晶、张继业、章建华）

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