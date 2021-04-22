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王毅：中方期待东盟领导人特别会议实现三个“有利于”

2021年04月22日22:27 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月22日电 4月22日，国务委员兼外长王毅分别同泰国副总理兼外长敦，东盟轮值主席国、文莱外交主管部长艾瑞万通电话，就当前缅甸局势交换意见。

　　王毅表示，即将召开的东盟领导人特别会议十分及时，十分重要。中方期待会议能为缅甸局势缓和降温发挥建设性作用，对外释放积极信息，实现三个“有利于”：

　　一是要有利于推动缅国内政治和解。缅甸问题最终能否妥善解决，主要取决于缅甸自己。出路在于缅甸各方在宪法和法律框架下，通过政治对话寻求新的谅解，继续推进来之不易的民主转型进程。中方希望此次会议能鼓励缅方以国家和民族大局为重，发出和平与和解信号。各方都能保持克制，相向而行。

　　二是要有利于体现东盟建设性作用。缅甸是东盟大家庭一员，东盟比任何其他国家和地区组织都更了解缅特殊国情，都更具备建设性参与解决问题的条件。中方期待东盟坚持团结包容、协商一致的“东盟方式”，形成一致立场，发出共同声音，进一步向国际社会展示，东盟有足够政治智慧和集体意志向缅甸提供建设性帮助，有足够政治担当维护地区和平稳定，维护东盟团结合作。

　　三是要有利于避免域外的不当介入。实践证明，域外势力一味用强施压无助于一国内部问题的解决，反而会带来局势动荡甚至恶化，进而影响和破坏地区稳定。中方呼吁国际社会本着客观、公正的态度，多做有助于缓解缅紧张局势的事情，而不是相反，当前则应共同支持东盟为此发挥应有作用。

　　王毅表示，中方期待本次会议能为缅甸局势实现“软着陆”开个好头，我们将继续支持文莱履行东盟轮值主席国职责，相信泰国、文莱以及东盟各国都能为会议成功发挥重要和独特作用。中方将同东盟保持密切沟通，并继续以自己的方式做缅各方工作。

(责编：郝江震、白宇)

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