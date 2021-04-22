人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

为促进世界繁荣发展提振信心——海外人士热议习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上的主旨演讲

2021年04月22日22:10 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京4月22日电 综合新华社驻外记者报道：博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式20日在海南博鳌举行，国家主席习近平以视频方式发表题为《同舟共济克时艰，命运与共创未来》的主旨演讲。多国人士表示，习近平主席的演讲展现出大国担当，为弘扬多边主义、加强全球治理、促进亚洲和世界的繁荣发展提振了信心。

　　人口与发展伙伴组织执行主任阿德南表示，习近平主席的演讲展现了中国扩大开放、高水平开放的决心，彰显中国推动全球经济复苏、构建人类命运共同体的坚定信念。人口与发展伙伴组织将支持中国政府为促进全球团结、加强多边主义所作的努力。

　　老挝国会副主席宋马·奔舍那十分赞同习近平主席“携手共克疫情，加强全球治理，朝着构建人类命运共同体方向不断迈进”的倡议。他说，要从构建人类命运共同体的角度出发，来看待和处理全球事务。国家无论大小强弱，都应参与全球事务，共同掌握全球前途命运。比如应对新冠疫情，就需要全球联合应对、联合防控、共享疫苗。

　　尼泊尔外交事务学会执行副主任鲁帕克·萨普科塔认为，习近平主席的演讲着眼于解决人类面临的问题并提出解决方案。习近平主席强调“国际上的事应该由大家共同商量着办，世界前途命运应该由各国共同掌握”，呼吁“开创健康安全的未来”，体现了中国负责任大国的担当。

　　缅甸仰光大学国际关系学院教授钦玛玛妙说，习近平主席从人类共同利益出发提出四点倡议，涉及全球治理、世界经济和疫苗合作等方面。当今世界面临多重挑战，各国需广泛协商、群策群力、利益共享，共同努力实现经济复苏。

　　泰国中华总商会副主席李桂雄表示，习近平主席在演讲中为人类共同面临的多方面挑战提出中国方案，为世界各国提振了信心。共建“一带一路”有望成为各国加强合作的重点，在缓解疫情影响、促进经济恢复、减少贫困人口等方面发挥更大作用。

　　越南社会科学院世界经济与政治研究所原所长武大略说，习近平主席在演讲中提出要平等协商、开创共赢共享的未来等一系列倡议，展现出中国愿同其他国家携手合作、共同发展的态度。

　　肯尼亚国际关系专家卡文斯·阿德希尔说，习近平主席在演讲中呼吁国际社会秉持共商共建共享原则，坚持真正的多边主义。当今世界面临全球健康危机、气候变化、贫困和不平等等问题，习近平主席的呼吁非常重要。各国只有携手合作，才能真正实现多边主义，克服困扰人类的跨境挑战。

　　格鲁吉亚主流媒体《每日新闻网》主编阿弗坦迪尔·奥提纳什维利认为，习近平主席的演讲为后疫情时代加强国际合作指明了方向。他对习近平主席提出的四点倡议印象深刻，认为倡议体现了世界人民求和平、求平等的共同心声，代表了世界未来发展的方向，符合世界各国人民的根本利益，将获得越来越多的国际支持。（参与记者：明大军、杨臻、车宏亮、张东强、黄硕、蒋声雄、李铭、章建华、刘春涛、周盛平）

(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部