新华社北京4月22日电 综合新华社驻外记者报道：博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式20日在海南博鳌举行，国家主席习近平以视频方式发表题为《同舟共济克时艰，命运与共创未来》的主旨演讲。多国人士表示，习近平主席的演讲展现出大国担当，为弘扬多边主义、加强全球治理、促进亚洲和世界的繁荣发展提振了信心。

人口与发展伙伴组织执行主任阿德南表示，习近平主席的演讲展现了中国扩大开放、高水平开放的决心，彰显中国推动全球经济复苏、构建人类命运共同体的坚定信念。人口与发展伙伴组织将支持中国政府为促进全球团结、加强多边主义所作的努力。

老挝国会副主席宋马·奔舍那十分赞同习近平主席“携手共克疫情，加强全球治理，朝着构建人类命运共同体方向不断迈进”的倡议。他说，要从构建人类命运共同体的角度出发，来看待和处理全球事务。国家无论大小强弱，都应参与全球事务，共同掌握全球前途命运。比如应对新冠疫情，就需要全球联合应对、联合防控、共享疫苗。

尼泊尔外交事务学会执行副主任鲁帕克·萨普科塔认为，习近平主席的演讲着眼于解决人类面临的问题并提出解决方案。习近平主席强调“国际上的事应该由大家共同商量着办，世界前途命运应该由各国共同掌握”，呼吁“开创健康安全的未来”，体现了中国负责任大国的担当。

缅甸仰光大学国际关系学院教授钦玛玛妙说，习近平主席从人类共同利益出发提出四点倡议，涉及全球治理、世界经济和疫苗合作等方面。当今世界面临多重挑战，各国需广泛协商、群策群力、利益共享，共同努力实现经济复苏。

泰国中华总商会副主席李桂雄表示，习近平主席在演讲中为人类共同面临的多方面挑战提出中国方案，为世界各国提振了信心。共建“一带一路”有望成为各国加强合作的重点，在缓解疫情影响、促进经济恢复、减少贫困人口等方面发挥更大作用。

越南社会科学院世界经济与政治研究所原所长武大略说，习近平主席在演讲中提出要平等协商、开创共赢共享的未来等一系列倡议，展现出中国愿同其他国家携手合作、共同发展的态度。

肯尼亚国际关系专家卡文斯·阿德希尔说，习近平主席在演讲中呼吁国际社会秉持共商共建共享原则，坚持真正的多边主义。当今世界面临全球健康危机、气候变化、贫困和不平等等问题，习近平主席的呼吁非常重要。各国只有携手合作，才能真正实现多边主义，克服困扰人类的跨境挑战。

格鲁吉亚主流媒体《每日新闻网》主编阿弗坦迪尔·奥提纳什维利认为，习近平主席的演讲为后疫情时代加强国际合作指明了方向。他对习近平主席提出的四点倡议印象深刻，认为倡议体现了世界人民求和平、求平等的共同心声，代表了世界未来发展的方向，符合世界各国人民的根本利益，将获得越来越多的国际支持。（参与记者：明大军、杨臻、车宏亮、张东强、黄硕、蒋声雄、李铭、章建华、刘春涛、周盛平）

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