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印度日增新冠确诊病例数超30万再创新高

2021年04月22日18:27 | 来源：新华社
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　　新华社新德里4月22日电 据印度卫生部22日公布的数据，该国较前一日新增新冠确诊病例314835例，这是印度日增新冠病例数首次超过30万例，再创疫情暴发以来新高，累计确诊15930965例。

　　印度卫生部的新数据还显示，该国较21日新增死亡病例2104例，也创下疫情暴发以来最高纪录，累计死亡184657例。

　　近日，印度日增新冠确诊病例数连创新高。官方数据显示，4月5日印度日增新冠确诊病例数首次超过10万例，15日超过20万例。

　　由于新冠疫情不断恶化，印度首都新德里和马哈拉施特拉邦等多地报告病床、医用氧气和药品等医疗物资短缺，并收紧了疫情防控措施。

　　新德里宣布自19日晚10时至26日早上5时全城实施封锁。马哈拉施特拉邦21日晚宣布更严格的疫情防控措施，规定从22日晚8时至5月1日上午7时，车辆只允许在紧急情况下通行，且乘客数量不能超过核准载客量的50％；所有办公室仅允许15%的员工上班；婚礼庆典最多只允许25人参加，且时间不得超过2个小时等。

(责编：高歌、杨牧)

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