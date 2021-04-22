新华社开罗4月22日电 （记者吴丹妮、李碧念）中国科兴公司与埃及VACSERA公司的代表21日分别在北京和开罗举行关于中国新冠疫苗在埃及本地化生产合作协议签署仪式。埃及总理马德布利和中国驻埃及大使廖力强在埃及总理府分会场线上见证签署仪式并举行会见，埃及卫生部长扎耶德等出席。

马德布利代表埃及政府感谢中方自新冠疫情发生以来，一直为非洲和发展中国家抗击疫情提供宝贵支持，并高度评价近年来埃中双方在各领域开展的务实合作，特别是两国抗疫合作成果丰硕，进一步印证了埃中关系的特殊友好。

他表示，十分高兴见证中国疫苗在埃及本地化生产合作协议的签署，这是两国各领域高水平合作和两国人民友好情谊的延续。埃方愿同中方共同努力，加快推进抗疫合作，相信历经疫情淬炼后的埃中全面战略伙伴关系将更加牢固，两国之间的友好合作将迈上新台阶。

廖力强表示，面对突如其来的疫情，中埃双方精诚合作，共同抗疫，书写了双边友好关系史上新的动人篇章。中埃关系已成为中阿、中非团结合作、互利共赢的典范。此份协议的签署是中埃抗疫合作一个新的里程碑，将为助力埃及和中东、非洲地区抗疫发挥重要作用。

廖力强说，当前全球仍未摆脱疫情，团结抗疫仍在路上。中方愿同埃方共同努力，切实落实好两国领导人关于发展中埃关系的重要共识，共同为推动中埃关系再上新台阶不懈努力。

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