4月21日，俄罗斯总统普京在莫斯科发表国情咨文。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

新华社莫斯科4月22日电 俄罗斯总统普京21日在莫斯科向议会上下两院发表国情咨文，对医卫社保、经济发展等国内工作做出部署，并告诫西方停止挑战俄罗斯“红线”。

分析人士认为，当前俄罗斯对外面临西方打压围堵、对内面临新冠疫情和经济困难，普京此次国情咨文在对西方表明坚定态度的同时，聚焦解决国内问题，体现了通过提高俄自身实力长期抵抗西方压力的决心。

警告勿越“红线”

普京此次发表国情咨文正值俄与西方关系进入新一轮紧张状态之时，因此国情咨文中有关外交安全政策的内容备受关注。

普京表示，俄外交政策的重点是保障国家和平安全和稳定发展。俄对开展广泛的国际合作持开放态度，但有自己的国家利益，将坚决维护本国立场。近来西方对俄不友好的举动持续不断，俄对此表现出最大限度克制。但如果一些势力将俄方的克制当成软弱，跨越俄罗斯的“红线”，俄方将采取迅速而坚决的回应措施。

普京列举了一系列先进武器装备的列装和部署情况，并指出俄武器装备的建设和更新是常态化的。他说，今年俄“三位一体”核力量中现代化武器比重将超过88%，至2024年部队中的现代化武器装备比重将接近76%。

俄国际事务理事会主任科尔图诺夫认为，普京想表达的声音是，俄不希望事态进一步升级，但同时也不会轻易做出任何单方面让步。

4月21日，俄罗斯总统普京在莫斯科发表国情咨文。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

聚焦经济民生

新冠疫情叠加西方制裁，令俄经济形势不容乐观。在国情咨文中，普京用了较大篇幅来阐释恢复经济、改善民生的政策主张。

在稳定社会方面，普京表示，新冠疫情加大了贫富差距，政府需要在调控物价、恢复劳动力市场、提高居民收入、消除贫困方面取得进展。在债务问题上，普京建议政府在6月1日前提交提案，重组联邦和地方债务，提高地方财政的独立性和自给自足能力。在经济建设上，普京表示将推出新型金融工具“基础设施预算贷款”，为地方发展服务，支持切实造福人民的基础设施建设项目。

关于疫情，普京表示，俄计划在今年秋季前通过疫苗接种实现对新冠病毒的群体免疫。在民生方面，普京特别强调将加强社会保障力度，促进人口持续增长，防控威胁国民健康的疾病，继续对多子女家庭、孕期家庭和单亲家庭提供支持，推行儿童、青少年成长帮扶政策，加大教育与科学投入。

俄政治分析师巴希罗夫说，在78分钟的国情咨文中，普京用90%的篇幅谈国内问题，特别是就各种民生问题同民众坦诚沟通，着眼提升人民福祉，并没有被外部“噪音”所干扰。

4月21日，俄罗斯总统普京在莫斯科发表国情咨文。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

抵抗长期压力

分析人士指出，作为国家政策的纲领性文件，国情咨文体现出俄领导层的施政方针以及对国家未来发展战略方向的展望。在俄与西方关系继续恶化的当下，普京此次国情咨文展现出聚焦民生经济并准备好长期抵抗西方打压的决心。

俄罗斯与西方国家的对抗近来愈演愈烈。美国15日对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员，俄次日宣布对等反制措施。就在普京发表国情咨文当天，俄外交部召见美国驻俄副大使，并要求10名美国驻俄外交人员在5月21日24时前离境。波兰、捷克等国此前追随美国脚步驱逐俄外交人员，俄方也进行了反制。

除了对俄发起外交战，西方国家最近还对俄方在与乌克兰接壤的边境地区“集结重兵”表达“担忧”。俄外交部发言人扎哈罗娃回应说，西方国家蓄意把恐慌的感觉强加给全世界，目的是掩饰其自身问题。

俄国家杜马国际事务委员会第一副主席德米特里·诺维科夫表示，美国早就选择了对俄施加经济压力的战略。俄罗斯对制裁唯一切实的回应可能是调整经济政策、增强经济实力。否则，再高明的外交也无法在长期内解决俄在持续受压的局面下面临的社会经济困难。

4月21日，媒体记者通过大屏幕观看俄罗斯总统普京在莫斯科发表国情咨文。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

(责编：高歌、刘叶婷)