新华网北京4月22日电 联合国驻华协调员常启德22日在新华网发表题为《春日绽放之际 赠予“岁寒三友”的最后一首赞歌》的署名文章，全文如下：

今天是世界地球日。值此之际，我们呼吁采取紧急行动，保护地球免受气候变化构成的生存威胁，并实现向更加可持续的经济转型，让人类和地球都能受益。

现在，华夏大地之上，人人都沉浸于喜迎春日的欢欣之中，我亦如此。这是我作为联合国驻华协调员，来中国度过的首个春天。会赏到什么花、闻见何种香气，这些都令我无比期待。

光阴荏苒，春暖花开，冰河解冻，农民也回到田间劳作。春雨绵绵，无论是城市、小镇还是乡间，都将笼罩在轻柔的春雾中。

梨花、桃花、杜鹃、樱花将铺满大地，供人们观赏品鉴。我听说，在北京能欣赏到杏花、紫丁香和牡丹绽放之姿。

有太多的事情值得庆贺。

在经历疫情肆虐的漫漫冬日之后，如今人们心怀期许，在世界各地，早春的迹象正悄然来临。

眼下，疫苗正在扩大生产，人们开始复工复学，即便我们为蒙受的沉重损失而惋惜，但仍有诸多值得感恩的事。

但是，在春日降临之际，让我们携手感谢冬天。并非感谢带来灾难的疫情本身，而是感谢疫情让我们展现出来的种种品质。

许多人想必都知道“岁寒三友”这一中国艺术和诗歌中的常见意象。“岁寒三友”指松、梅、竹，代表着刚毅、谦逊和坚韧的气节，这是我近期所习得的。

刚毅、谦逊、坚韧，这些品质指引着我们熬过寒冷的冬日，也带领着我们挺过疫情的考验。

我对“岁寒三友”感到格外亲切。在联合国，我们常常提及韧性、平等和可持续性。这些是一个和平而繁荣的世界的标志，是联合国为全人类及子孙后代努力实现的愿景。

谈及“韧性”，我们看到许多国家和地区展现出坚强的品质，无论是暴力、灾难还是疾病都无法将其击垮。“平等”指的是关注全人类的基本平等和尊严，不论他们的出身或地位如何。“可持续性”意为在一个平衡的世界，我们享有地球资源却不会贪婪索取，而是为子孙后代积极培育。

“韧性”、“平等”和“可持续性”是联合国经常使用的术语。我认为松、梅、竹是这三者的诗意表达。

松树四季常青，展现了坚韧的美德，承载着我们对于家庭或世界的美好祝愿。竹生来坚韧，能用于建造住宅或乐器，有简约的美感。而梅花则在寒冬中静静含苞，等到春天来临，绽放它们鲜活的花瓣。我认为“岁寒三友”生性谦逊，从不炫耀，亦无须如此。

如果没有寒冬，春天便不会来临。田地需要休耕，大地需要休憩。

年复一年，我们都在经历四季循环。除此之外，我们还面临着更广义的“四季”和循环。

所有成员国都承诺在2030年前实现可持续发展目标，在我看来，届时将是一个“春”的来临。这个春天的馈赠，将是一个没有贫困、所有人都能获得教育和医疗资源、性别平等、宜居的世界。

在这方面，中国一直是全球领袖。中国每天都在全力以赴，努力终结贫困、推进人类发展和繁荣。我很荣幸能够来到中国，与优秀的联合国驻华国别小组一道，和中国就这一重要工作展开合作，确保不让任何人掉队。

今年的世界地球日恰逢《巴黎协定》开放签署五周年。但是我们不能骄傲自满、止步不前。正如联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯指出，“让我们共同致力于开展艰苦工作，努力恢复我们的星球，与大自然和谐相处。”

我们都将需要刚毅、谦逊、坚韧的品格。让我们向“岁寒三友”看齐，共同迈向代表持久和平、进步和繁荣的春天。

(责编：高歌、刘叶婷)