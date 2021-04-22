据法国《世界报》网站4月20日报道，媒体口中的“双重变异”新冠病毒2020年10月5日于人口密集的印度中部城市那格浦尔被发现，其被命名为B.1.617病毒。outbreak.info网站基于流感数据共享全球倡议的数据于4月15日发布线上报告称，在2月和3月的印度新冠病毒感染者采样中，这种病毒的占比为24%（英国变异病毒B.1.1.7的占比为13%）。

印度细胞和分子生物中心主任、遗传学家拉凯什·米什拉承认：“要弄清变异病毒的情况，还需要时间。去年12月已确认其存在，如今它传播得非常快，研究人员在越来越多的采样中发现了这种变异病毒。”

米什拉指出，在那格浦尔和印度金融中心孟买所在的马哈拉施特拉邦，B.1.617“感染者占比目前达到约55%”，但在印度其他地方其占比只有“2%到10%”。

印度新冠病毒基因组学联盟16日表示，自其成立以来已采样13614份。B.1.617并未被重点研究，因为其未被正式列入“有问题”变异病毒名单。这表明印度的基因测序工作到底有多初级。该联盟成立4个月后，印度卫生部宣布，有5%的聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阳性的病例会接受基因测序分析。如果情况真是如此的话，该联盟如今理应拥有22.6万份采样，因为自今年1月以来有多达450万人的PCR检测结果呈阳性。

米什拉承认：“没人知道B.1.617有多危险及对疫苗的抵抗力有多强。有3家实验室正在进行研究，七八天后才会知道结果。”

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