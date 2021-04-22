人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

【中国有约】吹响中欧班列“集结号” 古都西安展新貌

2021年04月22日16:15 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网西安4月22日电 （苏缨翔）2000多年以前，这里曾是汉唐盛世的物流集散中心，商贾云集、东西交融。如今，西安市以中欧班列“长安号”这支“钢铁驼队”为依托，正努力打造其在陆路贸易新格局下的核心地位，其目标之一指向了“全国中欧班列集散中心”。

未来，全国通往欧洲的货物，将有较大比例在西安集结，再通过中欧班列“长安号”送往欧洲——古老的驼铃声仍在时空中回响，“钢铁驼队”又将让世界认识这座十三朝古都的新面貌。

打造国际中转枢纽港

2013年，一趟西安至哈萨克斯坦阿拉木图的中欧班列“长安号”发出，一条内陆地区联通欧亚的国际物流贸易黄金大通道由此开辟。时至今日，西安国际港务区践行“一带一路”倡议，以“三个经济”为引领，正全力打造中欧班列（西安）集结中心。

西安国际港站是中欧班列“长安号”的始发站和回程班列目的地，主要办理整车、一站直达整零及集装箱等货物装卸业务。过去几年，依托中欧班列（西安）快速发展，西安国际港站发展成拥有53条线路的一等站。

如今，来自全国29个省份的货源在西安国际港站集散分拨，超过七成的进出港货物在西安集结走向中亚和欧洲，从西安分拨至全国。以中欧班列“长安号”、“西安港”、开放口岸、多式联运监管中心、跨境电商综试区等为基础的对外开放格局已然成型。

西安国际港务区港口局工作人员吴广强接受人民网采访时表示，“对于地方来说，有了中欧班列‘长安号’，向西运输就有了窗口；对于全国来说，国家积极打造中欧班列‘长安号’集结中心，是对我们中欧班列‘长安号’的期待与认可。”

西安国际港站繁忙作业。“中国有约”活动主办方供图

积极扩大“朋友圈”

在国际合作上，西安国际港务区加强与加里宁格勒港、德国穆克兰港合作，在境外实现了海铁联运，提升了班列运行时效（到德国从过去18天降至12天左右）。同时应土耳其、立陶宛、斯洛伐克等国来函申请，加密开行了合作班列。

目前，中欧班列“长安号”常态化运行15条干线通道，全面覆盖欧亚大陆全境，在中欧班列质量评价中位列全国第一，成为运输时效最快、智能化程度最高、线路辐射最广、服务功能最全、综合成本最低的“五最班列”。

中欧班列不仅是货物运输的载体，更是丝路贸易的新纽带，将各个国家、各种商品编织在了一起。人们通过这条纽带可以方便快捷地进行商品交换，拉动经济发展。随着“朋友圈”的不断扩大，中欧班列未来也将在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中发挥巨大作用。

西安铁路集装箱中心站 。“中国有约”活动主办方供图

搭建“国际粮仓”桥梁

“长安号”驰骋八年，是陕西打造内陆改革开放高地，深度融入共建“一带一路”大格局的八年。这条班列上的贸易产品，大到重卡、整车、制造业零部件，小到德国厨具、荷兰奶粉、中亚面粉等农副产品，都已深深融入沿线人民的日常生活中。

依靠中欧班列，爱菊集团在2016年3月26日，进口哈萨克斯坦非转基因优质油脂约2000吨，实现“中欧货运班列”首趟满载货物回程。截至目前，已累计进口小麦约7万吨、面粉约2万吨、食用油约2万吨，进口葵饼、菜饼约4万吨。

2015年以来，爱菊集团携手西安国际港务区，积极响应国家“一带一路”倡议，在哈萨克斯坦投资建厂。据介绍，这是中哈产能合作的55个项目中，唯一落地并正在深入推进的农业项目。

爱菊粮油工业集团党委副书记、集团副总经理刘冬萌接受人民网采访时表示：“爱菊集团响应国家‘一带一路’倡议走出去，已取得一定成果。建成年加工30万吨油脂厂，拥有仓容5万吨粮库和四条铁路专用线，并通过‘订单农业’模式与当地农场主建立长期合作关系，推广种植150万亩，初步构建了粮油种植、收储、加工、贸易和物流的‘一条龙‘体系，实现了粮食‘买得到、运得回’的目标，为保障我国粮食安全作出了一定贡献。”

来自哈萨克斯坦的小麦。“中国有约”活动主办方供图

外籍游客挑选农副产品。“中国有约”活动主办方供图

(责编：张信凤、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部