新华社联合国4月21日电 （记者王建刚）4月22日是第52个世界地球日。联合国秘书长古特雷斯21日发表致辞说，地球生态正处于“临界点”，国际社会应共同付出艰苦的努力，使地球恢复健康，使人类与自然和谐相处。

古特雷斯说，人类仍在摧残自然界，毫无顾忌地掠夺地球资源，消耗野生动植物，把空气、陆地和海洋当作废弃场，关键生态系统和食物链正被推向崩溃边缘。

他表示，人类必须停止向大自然开战，应给予它呵护，让它恢复健康。这意味着要采取大胆的气候行动，将全球平均气温较工业化前水平升温控制在1.5摄氏度以内。为实现这一目标，应采取更强有力的措施保护生物多样性，并通过发展循环经济来减少垃圾，从而减少污染。

古特雷斯指出，采取上述举措将有助于保护人类唯一家园，并创造成百万上千万的就业机会。从新冠疫情中恢复是一个机会，可以帮助世界走上一条更清洁、更绿色、更可持续的发展道路。

古特雷斯21日还在马来西亚《新海峡时报》上发表署名文章，呼吁多边开发银行和各国国家开发银行在第26届联合国气候变化大会之前制定明确的政策，提供资金帮助发展中国家从疫情中恢复过来，向更具有气候韧性的经济转型，包括应对这些国家沉重的债务负担及国家预算面临的巨大压力。

(责编：高歌、刘叶婷)