人民网曼谷4月22日电 （记者孙广勇）3月以来，东帝汶新冠疫情恶化，确诊病例迅速攀升。截至4月19日，东累计发现新冠肺炎确诊病例1368例，其中帝力1162例，死亡2例。东帝汶不得不继续实施国家紧急状态，对首都帝力市实行封城。4月上旬，全国大部地区遭受50年一遇的暴雨，导致山体滑坡，道路损毁，城市街道淹没、房屋倒塌，帝力市损失掺重。联合国儿童基金会4月16日发布的灾难评估报告指出，洪灾和山体滑坡导致全国45人死亡，洪灾10天后，仍有1247个家庭8852人流离失所。东宣布自4月8日起，国家进入“灾难状态”。疫情“紧急状态”和洪灾“灾难状态”接踵而至、双重叠加，给东广大民众带来了深重灾难。

在东中资企业身处危难，情系邻邦，积极响应中国驻东使馆和东帝汶中资企业协会的“抗洪赈灾倡议”，迅速行动起来，通过捐款捐物、义务修缮水毁道路等善举，助力东帝汶人民克服困难、重建家园。

赈济救灾刻不容缓

灾情发生后，东帝汶中资企业协会及时向全体会员发出《关于支援东帝汶抗洪赈灾捐款的倡议书》，各会员单位迅速响应，踊跃捐款。4月15日，中资企业协会举办捐赠仪式，向东民事保护国务秘书处移交15000美元赈灾善款和300箱瓶装饮用水。东民事保护国务秘书若阿金代表东政府和人民深情感谢驻东使馆和中资企业对东及时慷慨的捐助，表示将用好中方捐赠的善款和物资，并愿意与中方一道共同重建家园。

中资企业协会向东民事保护国务秘书处移交赈灾善款和物资。东帝汶中资企业协会供图

驻东使馆经商参赞耿协威表示，中资企业的慷慨捐赠是在东中资企业支持东政府赈灾抗疫，履行企业社会责任的体现，在东中资企业将继续积极参加东救灾抗疫活动，帮助推进灾后重建和经济恢复工作。

抗击疫情持之以恒

2021年以来，东帝汶新冠疫情日趋紧张，在东中资企业继2020年慷慨解囊，向东帝汶捐赠20000美元的基础上，携手接力，持续协助东帝汶抗击新冠疫情。

在3月下旬成功执飞复工复产包机，运送153名员工返回东帝汶，推进蒂坝港集装箱码头项目建设后，中国港湾东帝汶公司先后向东医疗和药品供应局（SAMES）、东帝汶战斗英雄协会（AFAMA）捐赠防疫救灾物资，包括91000个口罩、1000副医用手套、250公斤消毒液、100套防护服、150副护目镜及酒精等在内的防疫物资和1250公斤大米、200桶食用油、50箱方便面、120罐炼乳等生活物资。中国驻东帝汶大使肖建国出席交接仪式，东帝汶卫生部副部长博尼法西奥、医疗和药品供应局局长马丁斯对中资企业倾心竭力的善举给予了衷心感谢和高度评价。

山东国际东帝汶分公司为帝力市卡考利区艾弗莱特小学和利奎萨市卡萨特两所小学校义务修建供水管道，彻底解决了学校师生安全用水难题，并向学校捐赠了口罩、消毒水、免洗洗手液等防疫物资；公司用员工自发捐赠的1000美元，购买了大米、方便面和食用油，捐赠给受灾较为严重的拜邦努克村和卡考利村。中国水电东帝汶公司发挥自身优势，向梅蒂纳罗和马纳图托接壤处的警察临时检查点免费提供电力，为当地村民免费提供生活用水，向当地员工分发德顿语版本的抗疫知识宣传单。该公司所属项目部向辖区内的梅蒂纳罗警察局捐赠了口罩、消毒液、饮用水等防疫及生活物资。合富公司先后向东帝汶最大难民临时住所东慕堡丝考、马六村和东民间保护协会捐赠纯净水400箱、大米100袋、方便面50箱。

抢险救灾义不容辞

洪灾发生后，在东中资企业迅速摸排灾情，主动作为，投入到道路维修清理，确保畅通的抢险救灾工作中。中核二二东帝汶公司所属拉克努吧-纳塔波纳道路项目部，积极抢修沿线多处塌方和滑坡地段，对一时难以修复的道路，快速打通临时便道，设置相应的安全防护标识、警示牌，及时保障了东帝汶中部地区连接南北线的重要交通要道。中材建设东帝汶公路项目部发现项目路段上的阿塔白大桥一端路面坍塌、滑坡，导致车辆无法通行和劳藤路段的维鲁科多大桥受洪水侵蚀严重，出现安全隐患。公司迅速联系东公共工程部，制定道路、桥梁的紧急修复方案，并组织人员设备及时开展抢修，确保了交通道路恢复。

中资企业协助当地抢修道路、疏导洪水，协助政府安置灾民。东帝汶中资企业协会供图

中国港湾东帝汶蒂坝湾新集装箱码头项目部在完成自我抢险救灾任务的同时，组织100余人，调遣装载机、自卸车、挖掘机和水泵等设备，积极参与到帝力的比道、贝库西和北阔拉等地的抢险救灾工作中，抢修道路、疏导洪水，协助政府安置灾民。帝巴港项目部紧急组织人员设备对帝巴至帝力道路的山体滑坡路段进行清理和修复，确保了道路的畅通。4月5日，利基萨省帝巴村一路段被洪水冲垮，中国武夷东帝汶塔斯道罗至堤巴公路工程项目部及时组织人员设备对损毁道路进行了抢修，保障了道路通行。中国中铁所属包考-维克克道路升级改造项目部，及时抢修了多处水毁道路。

邻邦互助情深义重

邻里情深，共克时艰。东帝汶中资企业面对疫情灾情快速反应、工作高效，支持东政府的抗疫赈灾，积极履行海外中国企业的社会责任和担当，充分体现出了中华民族守望相助、大爱无疆的优良传统和中东人民深厚的传统友谊，得到了东帝汶政府和民众的高度赞誉。

4月16日，东总理鲁瓦克会见肖建国大使，对中国政府和人民、中资企业和在东华侨华人与东患难与共，为东抗疫、救灾提供的宝贵支持和帮助表示衷心感谢，希望中方积极参与东重建计划，帮助东克服当前困难。肖建国大使对中资企业持续帮助东方抗疫赈灾的善举给予高度肯定，指出中资企业把履行企业的社会责任与促进务实合作相结合，进一步夯实了两国人民的传统友谊，为中东两国友好关系和经贸合作续写了新的篇章。

灾难无情，人间有爱。在东中资企业均表示，尽管同样遭受了疫情威胁，并承受了洪灾冲击的损失，但中资企业将继续与东方一道携手努力，积极参与东帝汶灾后重建和经济发展，将一如既往与东帝汶工商界一起共商共建，助力东道路、桥梁、城市规划等重大项目建设，推进复工复产，合作共赢，推动“一带一路”合作高质量发展，推动中东两国友好关系不断向前发展。

(责编：张信凤、常红)