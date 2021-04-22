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《平凡的世界》马来文版新书发布会
暨路遥系列作品海外分享会举行 

2021年04月22日15:50 | 来源：人民网-国际频道
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双方代表以视频连线形式共同揭幕《平凡的世界》马来文版。 北京出版集团供图
双方代表以视频连线形式共同揭幕《平凡的世界》马来文版。
北京出版集团供图

人民网北京4月22日电 （记者朱玥颖）4月21日，由北京出版集团与马来西亚汉文化中心联合主办的“平凡的世界 辉煌的人生——《平凡的世界》马来文版新书发布会暨路遥系列作品海外分享会”，以“线上+线下”的方式在中马两地同步举行。

北京出版集团党委书记、董事长康伟在致辞中表示，作为文化“走出去”工作的重要组成部分，北京出版集团已与世界50多个国家和地区的出版商建立了良好的合作关系，并且与马来西亚出版机构一直保持着广泛而深入的合作。中国首部马来文版茅盾文学奖作品《平凡的世界》出版发行，为两国出版界加强合作和中华文化在海外传播提供了重要机遇。

马来西亚汉文化中心主席、拿督吴恒灿表示，马来西亚汉文化中心多年来以书为媒，致力于中马两国在文学、翻译、出版、印刷及书展等领域合作，促进了两国民众相互了解和民心相通。相信这部生动反映中国当代社会生活，深刻刻画人性的文学作品，能够引起马来西亚读者的共鸣，进而提升中国文学艺术的海外影响力。

被誉为“茅盾文学奖皇冠上的明珠”的《平凡的世界》，是中国作家路遥创作的一部百万字长篇小说，全景式地展现了中国当代城乡社会生活，成为激励千万青年的不朽经典。书中所传达出的精神内涵，是对中华民族千百年来“自强不息、厚德载物”精神传统的自觉继承。

(责编：张信凤、常红)

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