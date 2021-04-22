中国驻东帝汶大使肖建国向东帝汶总理鲁瓦克递交捐赠疫苗的照会。

中国驻东帝汶大使馆供图

人民网曼谷4月22日电 （记者孙广勇）4月22日，中国驻东帝汶大使肖建国往见东帝汶总理鲁瓦克，通报中东疫苗合作最新进展。

肖大使表示，应东方请求，中国政府决定向东方捐赠国产疫苗，这标志着中东两国抗疫合作又迈出重要一步。中方践行习近平主席的重要宣示，将疫苗作为全球公共产品，促进疫苗在包括东帝汶在内的发展中国家的可及性和可负担性。中方高度关注和关心东方洪灾和疫情现状，愿继续积极开展中东抗疫合作，提升东抗疫水平，助力东洪灾后重建和经济复苏。疫苗抵东后，希望东政府能为在东华侨华人接种疫苗提供便利。

鲁瓦克总理感谢中方在东争取民族独立、国家建设和发展过程中给予的坚定支持，感谢中方在东面临灾情、疫情艰难时刻及时施援疫苗，希望中国疫苗能尽早运抵东，尽快开展疫苗接种工作，承诺将为在东中国公民和其他外国人接种疫苗提供必要协助。

会见后，肖大使接受东国家通讯社、国家电视台等媒体采访，宣布了中方捐赠疫苗的决定。

同日，肖大使还会见了东卫生部长贝洛，向其递交捐赠疫苗的照会，表示双方应加紧履行疫苗进出口必要手续。贝感谢中方的慷慨捐赠，表示将努力推动中国疫苗尽快运抵东，就此愿与中国使馆保持密切联系。

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