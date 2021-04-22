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联合国环境规划署官员：中国绿色发展举措助力恢复地球健康

2021年04月22日13:16 | 来源：新华社
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　　新华社内罗毕4月22日电（记者黎华玲）22日是第52个世界地球日，主题是“修复我们的地球”。联合国环境规划署生态系统和生物多样性项目非洲协调员莱维斯·卡瓦吉日前在肯尼亚首都内罗毕接受新华社记者专访时说，中国坚持绿色发展，人与自然和谐发展的理念和一系列举措值得称赞，将助力恢复地球健康。

　　卡瓦吉说，当前地球正面临气候变化、生物多样性丧失以及环境污染三大危机，人类必须尽快改变与自然的关系，共同努力恢复一个健康的地球。在这个过程中，中国处于领先地位。

　　卡瓦吉说，保护人们赖以生存的地球不是可选项，而是必选项，“中国是应对地球危机的重要行动国”。他相信中国将发挥巨大积极作用，推动恢复地球健康。

　　卡瓦吉说，“修复我们的地球”是世界共识，各国需要重新调整经济结构，构建绿色发展体系，确保地球生态系统的健康。中国是全球应对气候变化、生物多样性丧失以及环境污染三大危机的宝贵合作伙伴。他高度赞扬了中国的绿色发展理念。

　　联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会拟定于10月在中国昆明举办，大会将制定“2020年后全球生物多样性框架”，绘制未来10年生物多样性保护蓝图。卡瓦吉表示相信，作为东道国，中国将推动大会为全球环境治理注入新的动力。

　　中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。对此，卡瓦吉说，在全球气候治理面临重重挑战之际，中国的减排行动对全球推进低碳发展至关重要。

　　卡瓦吉指出，当前地球面临的三大危机相互关联，没有一个国家和地区能独善其身。“新冠疫情带来了口罩等医疗废弃物的处理问题，加剧了应对气候变化的挑战”，人们收入减少、粮食危机加重……一系列问题不断衍生，需要共同应对。他呼吁世界各国携手努力应对环境问题，共同恢复地球健康。

(责编：崔越、刘叶婷)

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