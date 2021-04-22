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法国里尔的一叶“书舟”

2021年04月22日11:09 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎4月21日电　通讯：法国里尔的一叶“书舟”

　　新华社记者高静

　　法国北部城市里尔一条安静的小街上，坐落着一家名为“书舟”的小书店。店面不大，具有工业风的简约外观。青灰色墙面上用孩童般稚嫩的笔触画着一条大船，烟囱冒着长篇累牍的文字。船上乘客人手一本书，唯一一位没有拿书的，叉腰站在船舱门前，迎来送往。这位亲切又滑稽的“船长”就是书店的主人——冈萨格·斯蒂吉斯特。

　　记者日前再次走进这叶“书舟”。2020年10月，全法二度“封城”的时候，我们采访过斯蒂吉斯特。当时，书店因为“封城”关门，他脸上的“难色”让人至今记忆犹新。

　　“书店兼具文化和商业的双重身份，书店关门就好像割裂了我们与文化的桥梁……有读者打电话来问能不能下单后上门自提，这些忠实的顾客是我们存在下去的力量，如果‘封城’不超过两个月，我的店还能勉强开下去，否则……”他当时的落寞神情让人揪心。

　　如今再见，他好像换了一个人，忙前忙后清点书目、招呼新老顾客、打不完的招呼、开不完的玩笑……没时间擦一擦额头渗出的汗珠。虽然法国目前仍处于新一轮“封城”状态，但管控措施较之前有很大改变，书店、音像店获准开放。

　　“2020年营业额很不错，甚至是我接手这个书店15年来最好的一年。”说这话的时候，斯蒂吉斯特眼睛里闪烁着光芒。“尽管书店关了3个月，但一切多亏了门店自提服务以及文化部提供的优惠政策。现在书店重新开门了，很多顾客习惯了网上下单，继续保持这种购物方式，他们上门取货的时候会来和我聊聊天、叙叙旧，像看望朋友一样。”

　　当被问及去年卖得最好的书时，他说：“过去这一年，各个门类的图书卖得都不错，疫情类图书也受到关注，小说类尤其好，但‘爆款’是连环画类，我想，是因为去年一年太过沉重，大家都想轻松一下吧。”

　　“我现在很忙，我想像我一样的独立书商状况应该都差不多。顾客每次来都会买不少书，一次性消费100欧元、150欧元是常事，这在过去是比较罕见的，除非圣诞节前。”

　　“去年最艰难的时刻，我得到了很多帮助——顾客的暖心电话、网上源源不断的订单……书店重开的第一天，老顾客们就来看我了。这让我意识到我有多么重要，也唤醒了我儿时关于书店的印象和记忆，这也正是我选择这份工作的原因，如今我又一次认识到这份工作的意义。”

　　“疫情让我们慢下来，退一步去思考很多事情。它让我重新认识到这份工作的与众不同之处，书店是一个特别之处，一个自由王国。逛书店就像去海边或森林散步，虽然不是非去不可，但深吸一口氧气，何乐而不为？”（参与记者：塞巴斯蒂安·库尔吉）

(责编：崔越、刘叶婷)

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