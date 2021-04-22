人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

乍得军事过渡委员会公布《过渡宪章》

2021年04月22日11:08 | 来源：新华社
小字号

　　新华社雅温得4月21日电（记者乔本孝）恩贾梅纳消息：乍得总统府网站21日公布《过渡宪章》，这一《过渡宪章》由乍得军事过渡委员会批准，是乍得在18个月过渡期的基本法。

　　《过渡宪章》显示，过渡期期间，国家设立三个机构，分别是军事过渡委员会、过渡国家委员会、过渡政府。

　　根据《过渡宪章》，军事过渡委员会主席行使共和国总统职务，任国家元首、军队统帅、行政首脑；过渡国家委员会是立法机构，设93名委员；过渡政府由总理和各部部长组成，负责实施军事过渡委员会制定的国家政策。过渡国家委员会委员、过渡政府总理和各部部长，均由军事过渡委员会主席任命。

　　《过渡宪章》规定，过渡期为18个月，可延长1次。延长过渡期须获得过渡国家委员会委员中半数以上投票委员支持。未来举行全民公投通过新宪法后，《过渡宪章》废止。

　　目前担任军事过渡委员会成员兼发言人的阿泽姆·贝尔曼杜20日说，乍得总统代比在前线指挥军队和反政府武装作战时负伤，于20日去世。乍得军方当天宣布解散国民议会和政府，成立军事过渡委员会，由代比的儿子穆罕默德·伊德里斯·代比·伊特诺领导。贝尔曼杜21日表示，在过渡政府成立前，原政府部长在限定范围内继续履行职权。

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部