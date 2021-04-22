新华社雅温得4月21日电（记者乔本孝）恩贾梅纳消息：乍得总统府网站21日公布《过渡宪章》，这一《过渡宪章》由乍得军事过渡委员会批准，是乍得在18个月过渡期的基本法。

《过渡宪章》显示，过渡期期间，国家设立三个机构，分别是军事过渡委员会、过渡国家委员会、过渡政府。

根据《过渡宪章》，军事过渡委员会主席行使共和国总统职务，任国家元首、军队统帅、行政首脑；过渡国家委员会是立法机构，设93名委员；过渡政府由总理和各部部长组成，负责实施军事过渡委员会制定的国家政策。过渡国家委员会委员、过渡政府总理和各部部长，均由军事过渡委员会主席任命。

《过渡宪章》规定，过渡期为18个月，可延长1次。延长过渡期须获得过渡国家委员会委员中半数以上投票委员支持。未来举行全民公投通过新宪法后，《过渡宪章》废止。

目前担任军事过渡委员会成员兼发言人的阿泽姆·贝尔曼杜20日说，乍得总统代比在前线指挥军队和反政府武装作战时负伤，于20日去世。乍得军方当天宣布解散国民议会和政府，成立军事过渡委员会，由代比的儿子穆罕默德·伊德里斯·代比·伊特诺领导。贝尔曼杜21日表示，在过渡政府成立前，原政府部长在限定范围内继续履行职权。

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