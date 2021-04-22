中国第二批援柬埔寨动物疫苗（10万支牛口蹄疫）20日晚运抵金边。

中国驻柬大使馆供图。



人民网曼谷4月21日电 （记者赵益普）4月20日晚，中国第二批援柬埔寨动物疫苗——10万支牛口蹄疫疫苗运抵金边。第一批10万支牛出血性败血症疫苗已于今年1月12日运抵。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，中方再次向柬方提供动物疫苗援助是疫情下推动双边务实合作的重要举措。当前柬埔寨国内疫情传播出现反弹，对柬经济发展造成严重影响。农业作为柬支柱产业之一，成为疫情期间唯一稳步增长的产业，同时也成为柬保障民生、改善就业的重要途径。中方将继续推进动物疾病实验室项目、柬芒果等输华以及柬现代农业规划等合作，为中柬农业合作再创新领域，为柬农业发展再辟新途径。

中国农业农村部副部长张桃林表示，中柬农业合作具有得天独厚的优势，互补性强、潜力大。中方愿与柬方一道，进一步加强两国农业战略对接和规划指导，深化动物疫苗及疫病防控等领域科研合作，推进农产品深加工、热带农业合作示范区建设，实现互利共赢。

柬埔寨农林渔业部部长翁萨坤对中国援助柬埔寨20万支牛疫苗表示衷心感谢，强调农业是中柬合作重要领域，近年来合作范围日益扩展、内容不断深化。中国已连续6年成为柬大米第一大出口国，柬埔寨香蕉2019年首次成功出口中国后实现了跨越式发展。希望在双方的共同努力下，两国的农业合作能收获更多成果，造福两国人民。

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