李志伟

弗洛伊德案去年在美国各地引发长时间、大规模反对警察暴力执法和抗议种族歧视的浪潮。美国警方的暴力执法不仅没有收敛、反而越发触目惊心。

连日来，又有多人被警察枪杀，美国警方还粗暴对待新闻记者，严重的种族歧视、侵犯人权，再次暴露在世界眼前。

4月20日，美国首都华盛顿，国民警卫队员在国会附近警戒，以帮助应对首都地区可能发生的抗议和骚乱。新华社发

经过近3周的法庭审理，轰动一时的弗洛伊德案于4月20日宣判，美国前白人警察德雷克·肖万被控谋杀和过失杀人等三项罪名全部成立，刑期将于8周后宣布。案件审理期间，美国多地出现紧张气氛。在此案的审理地，明尼苏达州明尼阿波利斯市俨然成为一个“军事堡垒”，3000多名国民警卫队士兵在协助执法。7个县进入紧急状态。

4月19日，弗洛伊德遭警察暴力致死案在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市进入陪审团审议裁决阶段。图为法官彼得·卡希尔在位于美国明尼阿波利斯市的法庭上讲话（视频截图）。新华社发

1美国警察明显不当使用致命武力的影像证据频繁出现

美国警察不当使用致命武力的影像证据频现，引发多州民众抗议。4月11日，在明尼阿波利斯市，20岁的黑人小伙道恩特 赖特，在驾车时被警察拦下。这本是普通的拦车检查，但警察误将手枪当成电击枪，打死了赖特。这成为抗议活动的导火索。4月16日晚，示威人群聚集在该市布鲁克林中心警察局总部外，有人冲破了大楼屏障，引发警民冲突。13岁少年亚当 托莱多之死，同样让人感到愤怒。4月15日，芝加哥警方公布了托莱多被打死的视频。视频显示，3月29日晚，托莱多被警察盘查时逃走，警察追了上去大喊“停下来、举起手来”，托莱多闻声停了下来并举起双手，下一秒警察扣动扳机射杀了他。

视频画面显示：13岁的亚当·托莱多举起了双手，随后被警察射杀。网络图片

托莱多当时手无寸铁。芝加哥市长洛丽·莱特福特怒批道，视频内容“令人发指”。愤怒的抗议者与警方混战，有人挥舞旗帜围攻警员和警车。

13岁的托莱多（右一）和他的家人在一起。网络图片

2媒体记者也成为警察暴力执法受害者

另一个让人震惊的事实：在抗议活动中，美国警察暴力对待新闻记者。美国有线电视新闻网亚裔制片人卡罗琳 宋，4月13日在报道明尼苏达州民众抗议活动现场，遭到警方粗暴对待，尽管她亮明记者身份，但警察依旧把她的手从后面反绑住，并大喊问“你会说英语吗？”在监狱里，女狱警对她进行了搜身，并将手伸到她的裤子和内衣里，卡罗琳被命令脱去衣服，并穿上橙色狱服。美国媒体报道说，这涉嫌种族歧视，仅仅因为卡罗琳的亚裔身份。与她同行的工作人员在亮明记者身份后很快就被释放，而卡罗琳却被押到警车上，投入了亨内平县监狱，直到律师赶到才被释放。卡罗琳的律师已向明尼苏达州州长沃尔兹写信抗议。

而且，不只是卡洛琳一人，多名记者遭到警方的攻击。数名新闻工作者17日表示，他们在报道抗议行动期间遭到警方的不当阻碍和攻击。 16日晚，数名记者向警察亮明身份，但仍被警察喷了胡椒喷雾，警察还逼迫记者们脸朝地趴下。明尼阿波利斯《明星论坛报》记者马克 范克莱夫说，警察的橡胶子弹还打伤了他的无名指。

3“非洲裔美国人也是人，这是不能逾越的底线”

在针对少数族裔的暴力执法案件中，美国警察往往能逃避指控。这让民众感到更加愤怒。非裔民众达内尔 史奎尔表示：“我从经验中了解到，警察非但不专业，就连他们受到的领导也不正确。”她说，这一点，从她孩童时代就开始显现，无论美国政府说什么，反正他们的目的都不是为了保护社区或者是让民众感到安全。“我不相信（美国）政府对改变这些事情的承诺，我也不相信美国的制度或法院。”明尼阿波利斯民权律师塞拉说出了一个可悲的事实：“尽管手机和摄像头记录下了警方草菅人命的行为，尽管社交媒体引燃了公众的愤怒情绪，但那些杀害平民的警察被控谋杀或过失杀人的比例只有1%多一点。2005年以来，140名因执勤枪击案被指控谋杀或误杀的警察中，只有44人被判有罪，且大多数罪名较轻。”

统计显示，2013年至2020年期间，98.3%的被指控“暴力执法”的警察被判无罪。来源：“美国警察暴力”网

美国民间研究组织“警察暴力地图”网站搜集的第三方数据显示，2019年，美国仅有27天没有发生“警察致死”事件；从2013年至2019年，美国每年都有1100人左右因警察暴力致死，在99%的案例中，涉事警察都没有受到犯罪指控。美国非裔民众麦克奈特说，“即便肖万遭到定罪，我也会感觉一样，这是场漫长战斗。”明尼阿波利斯乔治 弗洛伊德广场维护成员杰 韦伯说：“如果肖万被判无罪，全世界都会判决明尼阿波利斯有罪，全世界都会判决美国有罪。坐在被告席上的是美国和美国的宪法，非洲裔美国人也是人，这是不能逾越的底线。”

美国警察暴力执法引发民众抗议的报道截图。网络图片

美国层出不穷的警察暴力执法事件，根源在于美国全面、持续和系统性的种族主义。这也让美国民众对警方的信任度持续走低。《费城询问报》评论说：“从明尼苏达到费城，警察大量涌入，侵犯我们的权利，让我们的安全感降低了”。法新社评论说，美国公众对警方的信任正跌至低点。美国媒体称，在多个城市举行的抗议活动，凸显了国家应该重新考虑种族正义和警察制度改革的紧迫性。

(责编：崔越、刘叶婷)