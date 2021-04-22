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探访吉隆坡的“废品”二手书店

2021年04月22日09:41 | 来源：新华网
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　　新华社吉隆坡4月22日电　通讯：探访吉隆坡的“废品”二手书店

　　新华社记者林昊

　　马来西亚首都吉隆坡市中心老城区有一家二手书店，店名使用了英文“废品”一词，但在许多爱书之人看来，书店里可是装满了有待挖掘的“宝藏”。

　　从书店那毫不起眼的入口处向内望去，就能看到店内堆满的书籍。店门口和店内没有太多抢眼的装饰元素，只是在玻璃和墙壁上张贴了旧的漫画杂志封面，书架顶上摆放着一些工艺品。

　　店内的书架上摆满了书和杂志等各类旧书刊，涉及文学、历史、人物传记、政治、旅游、运动等，种类应有尽有。书架之间也堆放着书籍，一些地方堆叠到齐人高，让店内原本狭窄的楼梯和过道显得更加拥挤不堪，穿行其间经常需要侧身，生怕撞到书架导致书本掉落。

　　虽然购书环境稍显逼仄，但店内的二手书籍都用塑料纸重新包装过，不少已经“几十岁”的旧书封面也宛如新书一般。

　　书店收集了超过300万本书籍，曾被评为马来西亚书籍最多的二手书店，也成为当地人和游客的吉隆坡“打卡”地点之一。

　　店主阿德琳·高告诉记者，书店的书籍多数来自曾经在马来西亚工作的外国人。随着收集的书籍越来越多，以及许多人对二手书感兴趣，她于20世纪90年代开了这家书店，迄今已近30年。

　　“店名之所以叫‘废品’，是因为我们是卖旧书的。这些书在一些人眼中就是废品，但你知道现在有很多人喜欢收集旧书。”阿德琳说。

　　书店的经营受到了新冠疫情影响，但随着疫情管控措施放松，来书店的人渐渐多了起来。让阿德琳自豪的是，自己的书店能够维持这么多年，建立起了名声并有了一批忠诚的客户。

　　“很多人知道我们，尽管我们没有开网店，但是我们有可以依靠的熟客经常来买书，而且不断有新的顾客前来。我们非常注重与顾客之间的个人关系，努力满足他们的要求。”阿德琳说。

(责编：崔越、刘叶婷)

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