人民网莫斯科4月21日电 （李明琪）21日午间，俄罗斯总统普京在莫斯科马涅什中央展览大厅发表2021年度国情咨文。普京表示，俄罗斯民众、社会和国家在面对疫情过程中团结一致且富有责任心，数以百万计的公民与疫情抗争，一丝不苟且快速高效地完成了高品质工作。

“俄罗斯学者实现了突破，由他们研发出的三款新冠疫苗是国家正在增长的科技潜力的直接体现。”普京强调。

此外，普京表示，目前新冠病毒仍旧是一个直接威胁，接种疫苗具有“核心意义”，“应当保证民众可以随处接种疫苗，以便在秋季到来之前形成群体免疫”。

普京强调，俄罗斯面临着紧迫的人口问题，务必要恢复人口的稳定增长，并在2030年前将平均寿命提高至78岁。此外，普京表示，联邦政府应在主要致死疾病治疗方面采取附加措施，如心血管疾病等。

全球的卫生保健体系都即将迎来变革，俄罗斯医学也应当建立在新技术基础之上，普京承诺在2021年至2023年之间将向农村地区再增派5000台急救车，而这将基本实现全部急救车辆的更新。

普京承诺，三年后大部分国家公共服务将可实现远程化操作。2022年，俄罗斯将贯彻推行“社会国库”原则，即无需在各级机关间奔走便可完成所有补助与津贴的发放。此外，普京表示，赡养费用的追缴同样需要实现远程操作。

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