中韩各界人士为“多彩中国·魅力西部——中国西部图片展”剪彩。

人民网记者 马菲摄

人民网首尔4月22日电 （记者马菲）“多彩中国·魅力西部——中国西部图片展”21日在首尔开幕。中国驻韩国大使邢海明、韩国前总理李寿成、国会预算决算委员会委员长郑成湖、佛教太古宗总务院长虎溟、韩中城市友好协会会长权起植等各界人士出席。韩国前总理丁世均、京畿道知事李在明、文化体育观光部长官黄熙等向图片展开幕式发来贺辞或送花篮。

“多彩中国·魅力西部——中国西部图片展”由中国驻韩国大使馆和韩中城市友好协会共同主办，旨在展现中国西部魅力，增进两国民众友好交流。图片展共展出中国西部60张图片，涵盖自然风光、生态保护、社会发展、民族文化、民众生活等。图片展将从4月至7月在韩国首尔市、大邱市及京畿道、忠清道、全罗道等地区巡展。

“中国地域辽阔、历史悠久、文化灿烂、民族众多，特别是中国西部美丽富饶，独具特色，令人神往。”邢海明在致辞中表示，中韩都有“百闻不如一见”的说法。疫情过后，欢迎包括韩国在内的各国朋友到中国西部走走看看，亲身领略中国西部的魅力。

邢海明指出，今年是“中韩文化交流年”启动之年，明年将迎来中韩建交30周年。中韩关系面临提质升级重要机遇。中国西部地区劳动力资源丰富，市场潜力巨大，基础设施日益完善，优惠政策不断落地。欢迎韩国企业着眼未来，积极赴中国西部投资兴业，共享发展机遇。

李寿成表示，韩中互为重要近邻，历史文化渊源深厚，拥有共御外敌、共克难关的优良传统。此次图片展向韩国民众提供感知多彩中国，了解魅力西部的重要平台，也为深化双方文化交流、增进情感友谊搭建沟通桥梁。

郑成湖表示，中国西部地区景色壮美，令人神往。在政府的大力推动下，近年来中国西部地区GDP年均增长突破8%，经济焕发勃勃生机，民众生活幸福美满。韩中是密不可分的友好近邻，共享东方文化价值观。期待两国以即将迎来的建交30周年为契机，推动双边关系发展更上一层楼。

虎溟表示，中国西部地区疆域辽阔、山河壮美，民族荟萃、文化灿烂。此次图片展给疫情中的韩国民众带来视觉盛宴和心灵慰藉，是深化韩中友好交流的良好机会。祈愿疫情早日消除，两国交流合作更加活跃，民众美好情谊不断深化。

“中国正积极推进西部大开发战略，取得可喜成绩。”权起植表示，中国西部地理位置重要，是古代东西方文明交流的核心通道和当代“一带一路”建设的重要前沿。今年是“韩中文化交流年”启动之年，希望双方以此为契机，进一步活跃各领域交流合作。

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