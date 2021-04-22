新华社伊斯兰堡4月21日电（记者李浩 刘天）巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达市消息人士21日说，该市一饭店当晚发生爆炸，导致至少3人死亡、11人受伤。

4月21日，在巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达市，爆炸发生后现场燃起大火。新华社发（阿萨德摄）

奎达市市民医院消息人士在接受新华社记者采访时说，这所医院正在接收爆炸事件中的伤者，其中2人伤情严重。

4月21日，在巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达市，爆炸发生后现场燃起大火。新华社发（阿萨德摄）

俾路支省警察总监穆罕默德·拉伊对当地媒体表示，爆炸发生在奎达塞雷纳饭店的停车场，停车场上一辆汽车被安装了爆炸装置。警方已封锁爆炸现场，并对爆炸事件展开调查。

巴情报部门消息人士表示，爆炸声巨大，停车场上多辆汽车着火，塞雷纳饭店和附近一些建筑物的玻璃被震碎。

4月21日，在巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达市，爆炸发生后现场燃起大火。新华社发（阿萨德摄）

目前，尚无任何组织或个人宣称制造了这起爆炸事件。

4月21日，在巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达市，安全人员抵达爆炸现场。新华社发（阿萨德摄）

4月21日，在巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达市，爆炸发生后现场一片狼藉。新华社发

4月21日，在巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达市，一辆救护车抵达爆炸现场。新华社发

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