本报驻美国记者 张梦旭

当地时间4月20日，美国前白人警察德雷克·肖万被控杀害非洲裔男子乔治·弗洛伊德案在明尼苏达州明尼阿波利斯市宣判。在近3周法庭审理后，由6名白人、4名非洲裔美国人和2名混血种人组成的陪审团经过约10小时审议后达成一致意见，裁定肖万被控的二级谋杀、三级谋杀和二级过失杀人罪名全部成立。主审法官当庭宣读并确认陪审团裁决结果，宣布将在8周后宣布对肖万的量刑。

当晚，美国总统拜登发表讲话说，弗洛伊德之死是一场“光天化日之下的谋杀”，让全世界看到系统性种族主义是美国“灵魂上的污点”。然而，就在判决宣布前不到半小时，俄亥俄州首府哥伦布市发生警察枪杀一名非洲裔女孩事件。

分析认为，弗洛伊德案的宣判显然还远远不足以消除美国这个根深蒂固的“污点”。美国副总统哈里斯表示，种族不平等问题已存在很久，是非洲裔美国人和美国有色人种面临的问题，更是所有美国人面临的问题。

2020年5月25日，46岁的弗洛伊德在明尼阿波利斯市街头遭肖万跪压颈部9分29秒死亡。现场视频上传网络后，全美各地发生长时间、大规模的反对警察暴力执法和抗议种族歧视浪潮。鉴于以往美国警察针对黑人暴力执法案件中，涉案警察屡获宽大处理，此案引发高度关注。案件判决前，美国多地气氛紧张，首都华盛顿哥伦比亚特区等多个地区加强了安保。据《纽约时报》报道，得知宣判结果后，聚集在法庭外和弗洛伊德遇害地点的人群高呼“正义”和“黑人的命也是命”等口号。

美国全国有色人种促进会在弗洛伊德案宣判后发表声明说，美国“争取问责警察和尊重黑人生命的斗争远未结束”。据《纽约时报》统计，自3月29日弗洛伊德案庭审开始至4月17日，全美至少有64人死在执法人员枪口下，其中超过一半是非洲裔和拉美裔。俄亥俄州鲍林格林州立大学警察廉正研究组发表的一项最新研究表明，2015年至2019年间，美国有104名警察因开枪致人死亡被控谋杀罪或过失杀人罪，其中只有35人被判有罪。

《美国新闻与世界报道》指出，美国的种族主义根深蒂固，从不同种族入狱率、财富差距到教育不平等，在大多数社会指标上，少数族裔继续遭受着不成比例的痛苦，而种族主义是造成这些问题的根源。美国有线电视新闻网的评论认为，系统性种族主义是美国今天面临的许多问题的根源，“直面种族不公正和系统性种族主义的历史是美国治愈创伤的唯一途径”。

（本报华盛顿4月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 17 版）

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