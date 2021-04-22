本报驻日本记者 刘军国

“我们一直反对把福岛核电站核污染水排入大海，日本政府应撤回核污染水排海决定。”日本非营利组织核能资料信息室联合代表伴英幸近日接受本报记者采访表示，日本政府应与国内和国际利益攸关方充分协商，在得到各方理解和同意的基础上作出最佳决定。

核能资料信息室成立于1975年，专门从事核能相关资料的收集、研究、科普教育等活动，收集了超过2.5万册关于核能问题的图书杂志资料，组成人员包括物理学各领域专家。

1979年，美国发生震惊世界的三里岛核事故，伴英幸由此开始关注核能问题。1990年，伴英幸辞掉手头工作，转入核能资料信息室，从零开始学习核能知识。在过去31年间，伴英幸对核能安全、放射性物质辐射、核燃料再利用等相关问题进行持续跟踪调查研究。

经过科学细致的调研，核能资料信息室认为，向海洋排放福岛核电站核污染水，可能会对生态环境等造成巨大影响。该组织始终坚决反对核污染水排海方案，并通过多种渠道向日本各界表达该观点。在日本政府4月13日正式决定将福岛核电站核污染水排入海洋前，该组织在网站上再次发表反对声明，敦促政府改变决定。

日本政府曾表示，不得到利益攸关方的理解和同意，不会对福岛核电站核污染水做出任何处置。伴英幸说：“如今，日本政府的决定背弃了此前承诺，在国内完全没有得到相关各方的认可，在国际上也没有得到周边国家和国际社会同意，应该撤回这一决定。”

伴英幸说，核污染水含有放射性核素氚，如被人类或其他生物体吸入，将长期残存体内。在海洋环境中，通过食物链，氚有可能被富集。人类一旦食用被污染鱼类，放射性核素就会进入人体，产生内照射，可能对DNA产生影响。

“日本政府声称，因内照射受损的DNA可以修复，但是并非所有遭氚内照射受损的DNA都可以得到修复。”伴英幸表示，受损基因可能在某个阶段诱导细胞癌变，不可能不对下一代产生影响。正是因为存在这一风险，而且风险可能进一步加大，日本政府应更加认真考量。

“日本政府应该把各种选项重新摆在桌面上，与福岛县和日本民众、渔民等利益相关方协商，寻求达成共识。日本政府也应事先与周边国家和国际社会协商，得到各国理解。”伴英幸表示，这样才能找到处理核污染水的最佳方法，而不是直接排入海洋。

（本报东京4月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 17 版）

(责编：牛镛、胡永秋)