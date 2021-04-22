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携手推进全球治理 共同创造美好未来

郑归初
2021年04月22日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月20日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上以视频方式发表主旨演讲。习近平主席指出，我们所处的是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。各国要从人类共同利益出发，携手加强全球治理，共建人类命运共同体，开创共赢共享、发展繁荣、健康安全、互尊互鉴的未来。习近平主席的主旨演讲高屋建瓴，回应时代呼唤，为解决世界面临的全球性问题指明了方向。

　　当今时代，世界多极化和经济全球化潮流继续向前，和平与发展的时代主题更加凸显。同时，世界面临的不稳定性不确定性显著上升，治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字有增无减。突如其来的新冠肺炎疫情更加剧了全球治理的短板。对国际社会而言，加强全球治理、增进国际协调是当务之急。

　　特殊的年份往往会在历史上留下浓墨重彩的一笔。人类社会总是在总结历史经验与教训中不断发展。当今国际形势大动荡和国际关系实践揭示了一些历史规律，事关人类前途命运。我们应遵循规律、按规律办事，才能把握机遇、应对挑战，始终站在历史正确的一面，走好前行的路。

　　我们要坚持命运与共，汇聚国际团结合作力量。世纪疫情和百年变局交织，给人类社会带来深远影响。前所未有的挑战需要各国以前所未有的团结协作共同应对。新冠肺炎疫情还在肆虐，我们要坚持人民至上、生命至上，以团结取代分歧，以理性消除偏见，调动一切资源、尽最大努力，加强信息共享和联防联控，加强疫苗研发、生产和分配合作，切实保障人民身体健康和生命安全。

　　我们要坚持开放创新，为世界经济发展提供不竭动力。新冠肺炎疫情使全球经济遭遇前所未有的冲击。联合国《2021年世界经济形势与展望》报告显示，受疫情影响，2020年全球经济萎缩4.3%，远超国际金融危机期间的萎缩幅度。面对危机和挑战，我们要积极构建开放型世界经济，在开放中分享机会和利益，实现开放发展。在确保安全前提下，维护全球和地区产业链、供应链安全畅通运转，加快融合发展。抓住科技革命和产业变革历史性机遇，加强科技创新合作，实现更高质量、更具韧性的创新发展。提升发展公平性、有效性、协同性，让发展机会更加均等、发展成果人人共享，实现包容性发展。

　　我们要坚持多边主义，凝聚完善全球治理集体智慧。面对全球疫情扩散蔓延、世界经济深度衰退、国际贸易投资大幅萎缩，个别国家大搞保护主义、单边主义。我们要坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。秉持共商共建共享原则，由国际社会共同制定国际规则，不能少数国家说了算，更不能搞实用主义、双重标准。搞封闭排他、“信息茧房”、“小圈子”、“小院高墙”，在贸易、投资、科技领域人为“脱钩”，损人不利己。

　　我们要坚持公平正义，弘扬全人类共同价值。“大道之行也，天下为公。”当今世界仍存在不少不平等、不公正、不合理的现象，霸权主义、强权政治阴魂不散，冷战思维、零和博弈仍在作祟，国际关系民主化任重而道远。要坚守和弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。坚持国家不分大小、强弱、贫富，都是国际社会平等成员，应遵守联合国宪章精神和国际关系基本准则。各国应超越意识形态，尊重彼此根据自身国情选择的社会制度、经济模式、发展道路，互不干涉内政。推动不同文明之间交融互鉴，消除壁垒、打破隔阂，加深相互理解。

　　“众志乃成城，斯任须并肩。”疫情以一种特殊形式告诫世人，人类是荣辱与共的命运共同体。疫情阴霾还未散去，人类仍在同病毒鏖战。国际社会唯有加强合作、共克时艰，才能实现经济复苏，走上稳定发展的轨道。中国作为国际社会一员，将继续高举人类命运共同体旗帜，积极参与全球治理体系改革和建设，同各国一道，加强国际合作，共护人类健康，共迎全球挑战，共谋和平发展，创造人类社会美好的明天！

　　（作者为国际问题观察员）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月22日 17 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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