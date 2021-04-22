本报记者 程是颉 杨 迅

“我欣喜地看到，博鳌亚洲论坛的规模和影响力不断扩大。各国人士齐聚一堂、凝聚共识，为推进国际合作与经济全球化贡献‘博鳌智慧’。”在博鳌亚洲论坛2021年年会举行之际，博鳌亚洲论坛理事、巴基斯坦前总理肖卡特·阿齐兹在接受本报记者采访时表示。

今年是博鳌亚洲论坛成立20周年。20年来，博鳌亚洲论坛日益成为具有全球影响力的重要论坛，为深化区域合作、解决亚洲和全球问题发挥了独特作用。阿齐兹从2007年作为巴基斯坦总理访华，首次参加博鳌亚洲论坛，到2015年、2018年两度当选博鳌亚洲论坛理事，见证了博鳌亚洲论坛的发展历程。

“博鳌亚洲论坛是解读中国的一扇窗，世界看到了中国推动国际合作的诚意和努力。”在阿齐兹看来，中国在地区和全球事务中发挥着重要的建设性作用。中国主张为改革完善全球治理体系提供了思路。“联通与合作是全球发展的大趋势。中国坚定支持和推动经济全球化，坚持多边主义，得到各方高度评价。”

今年博鳌亚洲论坛年会的主题是“世界大变局：共襄全球治理盛举，合奏‘一带一路’强音”。阿齐兹表示，共建“一带一路”合作为巴基斯坦的经济和社会发展带来了巨大机遇，中巴经济走廊等务实合作成果丰硕。“在巴基斯坦，中方参与建设的桥梁、道路、港口等基础设施备受欢迎。这些基础设施为巴方加强国际经贸往来创造了条件，期待与中国开展更多互利合作。”

面对新冠肺炎疫情全球大流行，中国向众多国家和国际组织提供抗疫援助，携手共克时艰。阿齐兹说，当下，强调联通与合作更多了一层现实意义。“作为今年世界首个以线下会议为主的大型国际会议，博鳌亚洲论坛年会本身也象征着联通与合作在全球范围内进一步恢复。”阿齐兹强调，中国践行把疫苗作为全球公共产品的郑重承诺，积极履行国际道义，赢得广泛赞誉。

“着眼未来，更多领域的联通与合作将成为全球治理的核心话题。”阿齐兹表示，新技术创造了新的联通，越来越多人从中受益。从数字生活、共享经济到智能设施，中国在科技创新领域取得的进展令人赞叹。

“博鳌亚洲论坛让越来越多的人看到了中国发展带给世界的机遇，也必将为推动亚洲和世界的发展作出更大贡献。”阿齐兹说。

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 17 版）

(责编：牛镛、胡永秋)