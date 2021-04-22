本报驻比利时记者 任 彦

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美伊恢复履约谈判启动以来，陷入僵局的伊核问题出现转机。目前各方仍在继续谈判，相关方就恢复全面履约问题的分歧正在收窄。多方注意到，解除制裁关乎恢复履约的成败，呼吁美方立即付诸实际行动，以利于伊朗核问题全面协议得到完整有效的执行。

4月20日，伊朗核问题全面协议联合委员会新一轮政治总司长级会议继续在奥地利首都维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题。联委会通过已经启动的两个进程，一是核领域和制裁解除工作组进程，二是与美“近距离接触”进程，聚焦美制裁解除问题的具体方案。在当前伊核局势的关键节点，有关各方正努力维持谈判良好势头，继续推进伊核问题政治解决进程，以尽早就美伊恢复履约安排达成一致。

谈判取得进展

本轮会议由欧盟对外行动署副秘书长莫拉主持，伊朗副外长阿拉格希及俄罗斯、英国、法国、德国相应官员与会。中国常驻维也纳联合国代表王群出席。

因美国已退出伊核协议，且伊朗拒绝与美方直接对话，美方代表没有与会。欧盟代表作为协调员通过“穿梭外交”方式沟通各方意见。

莫拉在会后通过社交媒体表示：“谈判取得了进展，但这是一项艰巨任务，需要做更多细致的工作。”

阿拉格希在会后表示，尽管存在“困难”，但谈判仍在“前行”。阿拉格希表示，得益于两个专家工作组的工作成果，与会各方正在形成一种“新的理解”。这两个专家工作组分别负责确认美国需要取消何种制裁，以及伊朗需要采取怎样的涉核措施。阿拉格希表示，伊朗代表团已经就解除对伊制裁、恢复履行协议承诺等向其他各方提供了草案文本，为各方最终达成协议提供谈判框架。

王群表示，最近几天的谈判是有益的，当前谈判已进入了一个新阶段。中方欢迎联委会通过有关工作组以及与美“近距离接触”两大进程就美伊恢复履约安排的案文起草进行密集谈判。目前，各方对上述安排的框架及主要要素都有了更加清晰的认识。这些工作为联委会下步谈判打下了扎实的基础。

“我们满意地看到，谈判正在进入案文起草阶段。”俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔·乌里扬诺夫表示，实际的解决方案虽然还很遥远，但是已经从泛泛的言辞转变为达成目标的具体步骤。

美国总统国家安全事务助理沙利文称维也纳会谈是“建设性的”，但他没有提供有关提案的具体细节。

德国外交部发言人玛丽亚·阿德巴赫说，谈判总体气氛良好，各方都有推进谈判的意愿，但仍有太多悬而未决的问题。

多方加紧斡旋

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取的措施“可逆”。

今年4月6日，首轮伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议在维也纳举行，美伊双方代表以间接接触方式重回“谈判桌”。这是自2018年美国单方面退出伊核协议后美伊双方首次谈判，向国际社会释放出积极信号。

首轮会谈结束后，多方表示会谈具有“建设性”。与会代表同意成立两个专家工作组，负责核协议执行和对伊制裁解除事务。《欧盟动态》网站评论称，这次会议为美国重返伊核协议、早日恢复协议完整和有效执行创造了机会。

“伊核协议能否存活，关键在美国。”欧洲新闻电视台评论称，为拯救伊核协议，欧盟方面一直积极斡旋，努力把美伊双方拉回到谈判桌前。

比利时荷语布鲁塞尔自由大学伊核问题专家马吉德·古普尔认为，中国在中东地区事务上具有重要影响力，在重启美伊谈判问题上发挥了重要作用。

王群表示，中方积极通过双边渠道做主要当事方的工作。中方从维护多边主义和维护联合国安理会权威的政治高度出发，积极维护伊核协议，为推动伊核协议重返全面履约的正轨做了大量工作、发挥了重要作用。

前景尚不明朗

目前，两个工作组正在就相关提案进行深入磋商。参与谈判的一位欧盟高级官员对媒体表示，期待双方在两个月内达成共识。

阿拉格希表示，一旦谈判朝着“过高要求、浪费时间和不合理讨价”等方向发展，伊朗方面将停止谈判。

伊朗总统鲁哈尼4月21日在内阁会议上表示，伊朗希望2015年达成的伊朗核问题全面协议得到严格执行。此前一天，鲁哈尼表示，伊朗代表团在维也纳遵循了伊朗最高领袖哈梅内伊设定的谈判框架。哈梅内伊此前表示，维也纳谈判进程中不能拖沓，这对伊朗不利。

不少专家认为，鉴于目前美伊双方在关键问题上分歧依旧，谈判想要在短期内取得突破性进展并不容易。美国坚持伊朗先完全履行协议规定，美国才会取消制裁；伊朗则坚持该国完全履行协议的前提是美国取消制裁。

“之前美伊双方一直为谁先迈出第一步争执不下，现在双方立场有所软化，愿意以同步走的方式进行谈判，但在美国应解除哪些制裁措施问题上存在重大分歧。”古普尔分析称，伊朗要求美方解除上届美国政府所有对伊制裁，美方则认为其中一些制裁措施是“正当的”，不愿意一次性全部解除。这势必成为阻碍美伊恢复履约谈判早日取得成果的重要因素。

谈判还面临一些外部障碍。位于伊朗中部的纳坦兹核设施电力系统日前发生故障，伊朗政府指责以色列制造了这次“破坏活动”。作为回应，伊朗宣布将把浓缩铀丰度提高到60%。分析认为，近期针对伊朗的一系列袭击目的很可能是给美伊谈判制造障碍，或将增加谈判前景的不确定性。

王群表示，当务之急是继续聚焦全面彻底干净解除所有相关制裁，包括对伊朗及对第三方的相关制裁。这是谈判成败的关键。中方坚定支持美伊尽早实现恢复履约，愿与相关各方携手努力，共同推动实质性案文谈判早日取得各方均能接受的成果。

（本报布鲁塞尔4月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 17 版）

(责编：牛镛、胡永秋)