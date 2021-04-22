本报记者 于景浩 刘仲华

一望无际的草原上，一位裹着蓝色头巾的牧羊女缓缓走过。白色和黑色的羊群，土黄色的地面，同牧羊女的背影构成了一幅自然和谐的优美画卷。在这幅名为《牧羊女》的巨幅布面油画前，不时有参加博鳌亚洲论坛2021年年会的嘉宾驻足观赏。

4月18日至21日，“庆祝博鳌亚洲论坛成立20周年中国文化人物20位大家联展”在博鳌亚洲论坛大酒店举行。展览展出了来自中国文联、中国艺术研究院、中国美术家协会、中国书法家协会、中国美术馆等20名艺术家的代表性作品，包括中国画、油画、雕塑、书法、瓷器、翡翠工艺品、摄影作品等。展览策展人王保胜说：“我们希望为博鳌亚洲论坛开辟更多文化交流的单元。本届论坛期间，我们还召开了文化圆桌会议，探讨文明交融、文化互鉴等话题。”

文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。博鳌亚洲论坛2021年年会期间，多个分论坛和圆桌会议举行，就如何促进不同文明和谐共生、共同发展进行深入交流。

在“亚洲的共同愿景：多元与共通”分论坛上，联合国前副秘书长明石康表示，亚洲文明古老又多元，亚洲国家利益相通、命运与共，在加强交流合作、推动互学互鉴等方面有许多成功之处，未来可以更加紧密地团结协作。

在主题为“包容互鉴 协和万邦”的宗教分论坛上，诺贝尔化学奖得主迈克尔·莱维特表示，科技史是人类文明历史的重要组成部分。科学发展进步需要人们共同参与、交流合作。后疫情时代，我们要平等相待、互尊互信，促进不同文化的交流。

“一带一路”绿色发展国际联盟咨询委员会主任委员索尔海姆说，不同文明之间没有高下之分，各国应当加强对话合作、互学互鉴，进一步推动绿色发展，共同解决人类面临的众多紧迫性问题。

油画《牧羊女》的作者，中国艺术研究院特聘研究员、俄罗斯列宾美术学院名誉教授韩玉臣表示，应对共同挑战，既需要经济科技的力量，也需要文化文明的力量。各国艺术家应积极开展国际交流，增进不同文明之间交流互鉴。

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)