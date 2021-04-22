本报记者 裴广江 岳林炜 曲 颂

4月21日，为期四天的博鳌亚洲论坛2021年年会落下帷幕。年会共举办63场活动，与会代表就广泛议题进行深入讨论，达成携手共克疫情、加强全球治理的共识，发出维护多边主义、加强沟通协作的呼声，探讨恢复世界经济、促进共同发展的路径，凝聚起携手构建人类命运共同体的重要力量。

本届年会以“世界大变局：共襄全球治理盛举，合奏‘一带一路’强音”为主题，受到广泛关注，各方参与热情空前。据介绍，15位国家元首或政府首脑、29位国际和地区组织负责人、99位部长级及以上官员前官员出席年会。

在20日上午的年会开幕式上，中国国家主席习近平以视频方式发表题为《同舟共济克时艰，命运与共创未来》的主旨演讲，再次向国际社会表明了中国主张，那就是要团结不要分裂、要合作不要对抗、要开放不要封闭，维护和践行多边主义，弘扬全人类共同价值，通过共建“一带一路”促进共同发展，推动构建人类命运共同体。

“习近平主席在年会开幕式上发表主旨演讲，这是本届年会最大的亮点。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东在年会闭幕新闻发布会上表示，习近平主席主旨演讲“为亚洲和世界的发展以及下一阶段共建‘一带一路’合作指明了方向，对于各国携手应对人类面临的重大挑战、推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，具有重要的指导意义”。

人类社会面临的治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字有增无减，实现普遍安全、促进共同发展依然任重道远。本届年会举办“后疫情时代的全球化”“亚洲的共同愿景：多元与共通”“区域全面经济伙伴关系协定：前景与影响”“应对重大公共卫生危机”“打造后疫情时代国际合作新格局”“世界贸易组织改革：方向与挑战”“新冠疫苗的供应与可及性”“迈向碳中和之路”等多场活动，集中探讨加强和完善全球治理。与会人士普遍认为，各国要加强国际合作，恪守多边主义的基本原则，更有效地进行全球治理，要维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。

智利总统皮涅拉在年会开幕式上表示，智利政府坚信要加强世界贸易组织的作用，反对贸易保护主义。韩国总统文在寅强调，各国只有相互尊重、平等合作，才能实现全人类的可持续发展，“我们要将实现更加包容的多边主义作为通往新的时代的基石”。

从论坛年会首日的“健康丝绸之路”分论坛，到第二天的“21世纪海上丝绸之路岛屿经济”“应对疫情冲击 加速贸易流通”“数字丝绸之路：点亮疫后新基建”等分论坛和“可持续融资助力高质量共建‘一带一路’”圆桌会，到第三天的“逆势上扬的‘一带一路’合作”和“结构转型：打造绿色之路”分论坛，再到第四天的“加快设施联通 夯实发展基础”分论坛，共建“一带一路”成为本届论坛年会贯穿始终的重要议题。

与会人士积极评价“一带一路”建设对加强互联互通、促进经济复苏发挥的积极作用，认为共建“一带一路”是能够广泛地与其他国家和地区发展规划和多边倡议有效对接的国际公共产品。共建“一带一路”充满生机，越来越多的国家将走上这条光明大道。“习近平主席在访问哈萨克斯坦期间首次提出共建丝绸之路经济带倡议，为我们国家打开了机遇之窗。”哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在年会开幕式上说。柬埔寨首相洪森表示，共建“一带一路”提供了重要的发展动能，有利于推动本地区和世界各国加强合作，促进世界和平、安全、繁荣和可持续发展。

年会还紧扣时代特点，聚焦数字经济的机遇与挑战、5G的未来、后疫情时代的人工智能等议题，通过对这些议题的探讨，共同为后疫情时代的科技进步、行业转型和社会管理把脉问诊，为世界经济复苏和人类长远可持续发展献计献策。

今年是博鳌亚洲论坛成立20周年，本届年会具有承前启后的重要意义。20年来，论坛见证了中国、亚洲、世界走过的不平凡历程，为促进亚洲和世界发展发挥了重要影响力、推动力。展望未来，博鳌亚洲论坛将继续发扬包容创新、合作共赢的博鳌精神，继续集众智、聚合力，为亚洲和世界的发展繁荣注入更多正能量。

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)