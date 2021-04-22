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开辟大家携手前进的阳光大道（和音）

2021年04月22日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　共建“一带一路”征程上坚实有力的足音，正是各国合作共赢的强音，承载着共同发展繁荣、共创美好未来的希望

　　

　　“共建‘一带一路’追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。”4月20日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上以视频方式发表主旨演讲，为高质量共建“一带一路”指明方向，擘画出沿线各国建设更紧密的卫生合作伙伴关系、互联互通伙伴关系、绿色发展伙伴关系、开放包容伙伴关系的美好前景。

　　建设更紧密的卫生合作伙伴关系，有利于护佑各国人民生命安全和身体健康。面对新冠肺炎疫情，携手打造健康丝绸之路，符合各国人民利益。国际人士在本届论坛年会上呼吁动员一切可以动员的力量，为人类健康和可持续发展制定综合规划。携手打造健康丝绸之路的行动，正是响应各国人民的呼声，为共同抵制“疫苗民族主义”、彻底战胜疫情、构建人类卫生健康共同体作出实质性贡献。

　　建设更紧密的互联互通伙伴关系，有利于开辟区域经贸融合发展的光明前景。博鳌亚洲论坛发布的《亚洲经济前景及一体化进程》报告指出，面临百年未有之大变局叠加全球疫情的新形势，“一带一路”相关国家加强了政策沟通和规则对接，使得“一带一路”合作朝着制度化方向发展。各国通过加强基础设施“硬联通”以及规则标准“软联通”，畅通贸易和投资合作渠道，打造更多经贸合作新引擎，将为后疫情时代各国经济复苏提供坚实保障。

　　建设更紧密的绿色发展伙伴关系，有利于共谋全球生态文明建设。中国一贯强调，把绿色作为底色，推动绿色基础设施建设、绿色投资、绿色金融，保护好我们赖以生存的共同家园。近年来，中国与联合国环境规划署签署关于建设绿色“一带一路”的谅解备忘录，成立“一带一路”绿色发展国际联盟，启动“一带一路”绿色供应链平台，发布“一带一路”绿色投资原则……中国推动共建绿色“一带一路”的行动，为全球实现低碳转型和绿色复苏注入了重要动力。

　　建设更紧密的开放包容伙伴关系，有利于推动全球长远可持续发展。联合国日前发布的报告显示，新冠肺炎疫情预计将使全球损失1.14亿个工作岗位，约1.2亿人陷入极端贫困。“一带一路”建设给沿线国家人民带来的是稀缺的抗疫物资，是有保障的工作，是更有希望的明天。中国提出把“一带一路”建成“减贫之路”、“增长之路”，为人类走向共同繁荣作出积极贡献，彰显道义力量和大国担当。

　　令人印象深刻的是，在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上，习近平主席明确指出，共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界，中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖；在今年的年会开幕式上，习近平主席强调，“一带一路”是大家携手前进的阳光大道，不是某一方的私家小路。所有感兴趣的国家都可以加入进来，共同参与、共同合作、共同受益。

　　高质量共建“一带一路”，践行共商共建共享原则，弘扬开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标……共建“一带一路”征程上坚实有力的足音，正是各国合作共赢的强音，承载着共同发展繁荣、共创美好未来的希望。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月22日 03 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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