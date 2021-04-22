4月20日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上以视频方式发表主旨演讲，倡议亚洲和世界各国回应时代呼唤，携手共克疫情，加强全球治理，高质量共建“一带一路”，朝着构建人类命运共同体方向不断迈进，引发国际社会热烈反响。接受本报记者采访的各国人士认为，习近平主席的主旨演讲对于凝聚亚洲共识、促进团结合作、增强抗疫信心，共创亚洲和世界的美好未来具有重要指导意义。

“实现共同发展不可或缺的重要平台”

“习近平主席主旨演讲增强了各方对坚持多边主义和完善全球治理的信心。”《今日巴基斯坦报》资深记者、中国问题专家米安·阿布拉认为，当前人类社会面临诸多挑战，只有通过加强多边主义合作，才能有效应对全球公共卫生、气候变化等领域的挑战，共创亚洲和世界的美好未来。

法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯认为，论坛发扬包容创新、合作共赢的博鳌精神，为凝聚亚洲共识、推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展发挥了重要作用。当前疫情仍在蔓延、经济亟须振兴，各国比以往任何时候都更需要平等对话和多边主义。本届论坛年会清楚传递出“世界要公道，不要霸道”的信息。

美国哈佛大学教授约瑟夫·奈表示，年会为各方充分表达思想、探讨交流观点提供了理想的平台，有助于打开更多合作的大门，具有十分重要的意义。

埃及外交事务委员会成员、《金字塔报》专栏作家贾巴拉表示，论坛年会向世界传递了希望和信心，将在深化区域合作、引领共同发展、促进亚洲繁荣等方面发挥独特作用。当下，疫情仍在蔓延，中国以负责任大国的态度，向众多国家和国际组织提供抗疫援助，兑现将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺。“中方举措有助于维护多边主义，推动构建新型国际关系。”

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜塞克表示：“博鳌亚洲论坛一定能够展现出更加强大的生命力，成为亚洲国家凝聚共识，深化合作，实现共同发展不可或缺的重要平台。”

印度尼西亚佩利塔·哈拉潘大学国际政治学教授阿莱克西斯·杰马杜表示，后疫情时代，如何尽快实现经济复苏是各国面临的共同挑战。年会将促进中国与地区国家共同探讨疫后复苏，加强抗疫和多边合作。

俄罗斯亚太研究中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫表示，国际上的事应该由大家共同商量着办，世界前途命运应该由各国共同掌握。中国理念展现了大国的责任担当。

“推动构建人类命运共同体的具体行动”

“加强基础设施‘硬联通’以及规则标准‘软联通’，畅通贸易和投资合作渠道，积极发展丝路电商。”米安·阿布拉表示，共建“一带一路”为巴基斯坦和其他许多国家创造了新的发展机遇，得到广泛赞誉。习近平主席主旨演讲为高质量共建“一带一路”明确了方向和目标。

约瑟夫·奈表示，“一带一路”倡议内涵丰富，我们应当为那些使人们摆脱贫困的项目鼓掌。中国市场扩大开放让中国受益，也让其他国家从中受益。

拜塞克指出，共建“一带一路”为沿线国家带来了宝贵的市场、技术、资金和就业资源，为当地民众带来了福祉。越来越多的国家分享到中国快速发展的红利。世界银行有关报告预测的共建“一带一路”帮助全球减贫的数据令人振奋。

贾巴拉说，共建“一带一路”正焕发出更大的生机活力。“共建‘一带一路’是中国推动构建人类命运共同体的具体行动，是一条行之有效的‘减贫之路’‘增长之路’，是中国为人类走向共同发展繁荣作出的重大贡献。”

佐戈普鲁斯参加过第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，见证了当时的盛况。他说，面对疫情挑战，培育新的经济增长点是全球经济治理的重中之重。共建“一带一路”可以有效整合沿线国家的资金、资源和市场优势，为世界经济复苏注入新的活力，成为沿线各国加强交流、增进互信的纽带。

“为全球经济复苏注入强大动力”

日本帝京大学教授露口洋介表示，习近平主席主旨演讲就促进亚洲和世界的发展繁荣阐述中国立场、分享中国方案，不仅对中国高质量发展意义重大，对世界各国来说也是巨大机遇。

拜塞克认为，世界多极化和经济全球化是大势所趋。中国拓展同各国友好合作，积极推动构建新型国际关系，为世界和平与发展作出了巨大贡献。“作为世界第二大经济体，中国进一步开放本国市场，积极参与贸易和投资领域双多边合作，将为更多国家带来机遇，为全球经济复苏注入强大动力。”

杰马杜认为，中国广袤的市场、日趋成熟的科技创新能力和稳健强劲的经济发展等，都将为地区国家发展带来重要机遇。中国对外开放的成功经验，值得其他发展中国家学习借鉴。

俄罗斯亚洲工业企业家联盟主席维塔利·曼凯维奇表示：“中国市场的进一步开放将为来自世界各地的投资者带来新的机遇。”

《菲律宾星报》专栏作家李天荣表示，中国积极发展同各国友好合作关系，坚定实施对外开放政策，对于促进国际社会团结合作、实现经济复苏有着积极作用。

“我们可以清楚地看到中国市场始终敞开的大门，以及中国政府为创造良好营商环境作出的不懈努力。”波士顿咨询公司全球主席汉斯—保罗·博克纳表示，在疫情影响下，加强全球治理显得更为迫切。习近平主席在主旨演讲中指出，作为亚洲大家庭重要成员，中国不断深化改革开放，积极推动地区合作，与亚洲同进步，与世界共发展。“相信中国将推动对外开放向更大范围、更宽领域、更深层次发展，重塑全球经济增长信心，为促进亚洲和世界发展发挥更大作用。”

（本报博鳌、伊斯兰堡、布鲁塞尔、华盛顿、开罗、努尔苏丹、雅加达、莫斯科、里约热内卢、东京、曼谷4月21日电 记者杨迅、白紫微、程是颉、任彦、李志伟、黄培昭、周翰博、徐伟、张光政、吴杰、刘军国、赵益普）

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)