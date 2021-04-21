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更多参与·更多共识·更多行动——盘点博鳌亚洲论坛2021年年会

2021年04月21日23:56 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌4月21日电 题：更多参与·更多共识·更多行动——盘点博鳌亚洲论坛2021年年会

　　新华社记者

　　“早上好、下午好、晚上好，要看你在哪儿。”博鳌亚洲论坛理事长潘基文在2021年年会开幕式上，通过视频连线致欢迎辞的开场白，引得会场掌声阵阵，新闻中心的记者们也会心一笑。

　　这场“亚洲论坛”，在世纪疫情之下，却展现出强有力的全球性生命力。身处不同时区的嘉宾，通过线上线下的方式加入这场盛会。

　　潘基文接下来的话引人深思：我们有责任在充满挑战的时刻挺身而出。我们必须共同思考，共同规划，共同行动，为所有人打造共同未来。

　　在为期4天的年会上，中外嘉宾共话抗击疫情、“一带一路”、自由贸易、碳中和等全球热点问题，凝聚了更多共识，也明确了更多的共同行动。

　　更多参与：大咖更多沟通合作愿望更强

　　19日晚，博鳌国际会议中心一层东屿宴会厅。“打造后疫情时代国际合作新格局”分论坛座无虚席，一些国际大咖视频连线与大家一起讨论。

　　年过八旬的美国哈佛大学著名国际政治学者、“软实力”概念的首创者约瑟夫·奈教授出现在屏幕中。“疫情让大家意识到‘生态互联’的重要性，这是一个跨越国境的概念，因为病毒不会因你是哪国人就会加以区别对待”。

　　“我们失去了那么多生命，浪费了那么多钱，就是因为从一开始就缺乏国际合作，建议推出一个‘不合作成本指数’，以促进各方合作，增进团结。”意大利前总理莱塔的线上发言发人深省。

　　与君远相知，不道云海深。作为今年世界上首个以线下会议为主、结合线上方式举行的大型国际会议，本届年会尤为难得地汇聚了众多国际大咖。即便没有疫情，他们中的很多人由于年龄、日程等原因也可能无法现场参会。线上方式反而吸引了更多嘉宾广泛参与，有的分论坛甚至还通过线上在国外设立了分会场。这使得嘉宾发言的启发性、广泛性进一步提升。

　　百年变局和世纪疫情交织叠加，太多的人经历了太多的事有太多想说的。大家普遍有感而发，博鳌亚洲论坛成为各方表达观点、沟通交流的极佳场合。

　　“经历了这场世纪疫情，亚洲跟世界的发展面临着很多迫切需要探讨和解决的问题，人们有很多话要说，有很多的问题要寻找答案。作为世界上最主要的国际论坛会议之一，今年的年会在疫情之下仍然盛况空前。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东在年会闭幕新闻发布会上说。

　　越是聚焦热点，参与积极性越高。不少论坛人气爆棚，需要提早排队才有机会进场。“数字支付与数字货币”分论坛入场就需要提前近1小时排队。

　　“今年年会实际效果大大超过预期。”海南省委外办主任王胜表示，线上参会的方式方便处于不同时区的人们参会，疫情使得大家沟通交流、相互协作的愿望更加强烈。

　　更多共识：唯有携手合作才能共克时艰

　　记者在论坛上发现，经历了世纪疫情的冲击和洗礼，过去很多意见不一的问题，现在更容易达成共识。

　　“只有人人安全，世界才会安全”“独行快，众行远”……交流中，多国嘉宾用多国谚语不约而同地表达了携手合作、共克时艰的共识。

　　疫苗，这是当前最紧要的问题，必须保证所有国家能够公平获得疫苗。

　　“通过疫苗厂商与政府间的合作实现接种普遍可及，对人类社会至关重要。不良竞争以及将疫苗问题政治化，无益于解决问题。”哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫说。

　　智利总统皮涅拉建议，在世界卫生组织的组织下，形成一个有全球性、有法律约束力的机制，以加强对疫情的防范和全球应对。

　　大灾大难面前，冲突没有赢家，唯有携手合作才能行稳致远。

　　“必须阻止世界被拉进利己主义和单边主义怪圈。”纳扎尔巴耶夫强调。

　　“各国应当重新达到一个共识，来打造一个开放、包容、以规则为基础的、符合后疫情时代需求的多边体制。”新加坡总统哈莉玛说。

　　与会嘉宾共同期待，“一带一路”、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等多边合作在疫后经济复苏中的作用。

　　“‘一带一路’倡议将强化地区互联互通，改善经济前景，它还将提供多领域合作的机会。”文莱苏丹哈桑纳尔说。

　　“希望通过去年签署的RCEP，助推区域经济合作提速，恢复多边主义信心，实现自由贸易发展。”韩国总统文在寅说。

　　“困难时刻，我们要有更多的国家致力于支持开放、非歧视和以规则为基础的全球贸易体系。”皮涅拉说。

　　围绕“人类社会应该向何处去？”“我们应该为子孙后代创造一个什么样的未来？”等重大议题，嘉宾们深入探讨，从人类共同利益出发，以负责任的态度作出了“聚同化异”的明智选择。

　　更多行动：共创美好未来

　　今天的行动就是未来的希望。在论坛年会上，随着更多共识在交流互鉴中深入人心，人们期待着更多实际行动。

　　中国再次展现出大国的责任和担当。习近平主席在主旨演讲中倡议，亚洲和世界各国要回应时代呼唤，携手共克疫情，加强全球治理，朝着构建人类命运共同体方向不断迈进。

　　北京科兴中维生物技术有限公司董事长尹卫东在论坛上介绍，目前为止科兴总共向全球提供了2.6亿剂次的新冠疫苗，其中60%以上提供给了中国之外的国家和地区。

　　在尹卫东看来，新冠疫苗研究有一个巨大的全球合作基点，就是不同疫苗之间比对研究。“新冠疫苗不允许只能由某一个企业来做，也不允许卖高价，因为这是一次全球大流行应对。”他说。

　　借助“一带一路”实现全球合作、共同发展，是各国各界人士关注的重点。

　　老挝国家主席通伦说，通过参与共建“一带一路”，老挝获得了实实在在的利益。老中铁路作为两国共建“一带一路”的旗舰项目进展顺利，计划将于今年底竣工通车，为下一步通往泰国、马来西亚和新加坡打下坚实基础。老方期待老中铁路等基础设施项目助力老挝突破发展瓶颈，发挥区位优势，使老方更好地参与东盟经济共同体建设，造福本国及地区人民。

　　新加坡金鹰集团主席陈江和说，金鹰集团将以“一带一路”为纽带，在南美地区拓展上下游产业链，在北美地区开拓清洁能源等新兴产业，促进与沿线国家和地区实实在在的合作。

　　绿色发展是时代的呼唤，碳减排、碳中和是国际合作重点之一。

　　“全球变暖问题就摆在面前，我们必须有所行动。”澳大利亚矿业巨头福特斯克金属集团董事长安德鲁·福瑞斯特说，清洁能源是世界的未来，希望与中国在可再生能源领域开展合作。

　　目前很多国家都在致力于减少对化石能源依赖。斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳说，斯里兰卡计划在2030年使70%的能源来自可再生能源。

　　博鳌亚洲论坛走过20年不平凡征程，正在开启新20年航程。

　　只要我们始终坚守正义、同舟共济、共同行动，人类的巨轮必将劈波斩浪，驶向更好的明天。（记者刘铮、胡璐、申铖、赵叶苹、刘立伟、罗江、夏天、伍岳）

(责编：胡永秋、牛镛)

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