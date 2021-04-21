新华社首尔4月21日电 专访：博鳌亚洲论坛为连通亚洲与世界提供宝贵平台——专访联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文

新华社记者陆睿 杜白羽

博鳌亚洲论坛21日在海南博鳌闭幕。联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文当天接受新华社记者书面专访时表示，博鳌亚洲论坛为亚洲与世界的互动交流提供了宝贵平台，论坛不仅成为亚洲向世界开放的窗口，同时也成为世界理解亚洲的出发点。

“博鳌论坛成立之初聚焦亚洲发展，过去20年如此，今后20年甚至更长时间仍将如此。”潘基文说。亚洲从世界学习到很多，反之亚洲在经济、文化、价值观等方方面面也为世界提供借鉴。“博鳌亚洲论坛正在成为亚洲的全球性论坛。”

潘基文指出，今年是博鳌亚洲论坛成立20周年，对论坛而言具有特殊意义。20年前，亚洲遭遇金融风暴重创，急需凝聚共识、寻求复苏方案、激发政策行动，博鳌亚洲论坛应运而生，致力于实现亚洲经济一体化，防范类似经济危机，促进亚洲各国经济发展和民生福祉。

他表示，如今，作为亚洲和新兴市场首屈一指的论坛，博鳌亚洲论坛的影响远不止于亚洲，每年在论坛举行期间各国领导人、国际组织负责人、企业家、经济学家、技术先驱等汇聚一堂，就亚洲与世界最紧迫的课题展开广泛、深入、颇具前瞻性的讨论和交流。“他们从博鳌论坛带回去的思想、共识和解决方案很快转变为可能改变世界的政策与行动。”

潘基文认为，过去20年间，亚洲已发展成带动全球增长的引擎，世界经济的重心正从西方转移至东方。“亚洲不仅更迅速、更有活力，而且经济上也更具实力。亚洲将继续引领全球增长。”

谈到突如其来的新冠疫情给全球带来的考验，潘基文说，亚洲国家以勇气和创新精神直面疫情挑战，包括中国在内的一些亚洲国家有效控制住疫情，从而推动经济社会迅速重回正轨。同时，亚洲在疫情下展现的韧性与适应力也得益于数字经济的快速发展，不少亚洲国家在数字技术和数字化经济中处于全球领先地位，在疫情下具备了更好的发展条件。

他特别指出，15个亚洲国家去年共同签署全球最大自贸协定——区域全面经济伙伴关系协定，为重启经济增长迈出历史性一步。“在后疫情时代，亚洲不仅仍是全球增长引擎，更有望进一步提升经济一体化程度。”

对于中国经济在疫情下展现出的韧性，潘基文给予高度评价。“中国是去年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，为饱受疫情折磨的世界经济注入希望与活力。中国现在有能力追求创新驱动、更加平衡包容、更加绿色开放的发展，有很多迹象表明中国经济正从高速增长转向高质量增长，这对亚洲和世界都大有裨益。”

展望未来的全球性挑战与对策，潘基文指出：新一轮技术革命正在发生，不断改变我们的工作和生活，但不能低估伴随而来的风险与挑战。“当今世界各国联系越发紧密，面对全球性挑战，我们要同舟共济、命运与共，放弃零和博弈，寻求合作双赢。”

(责编：郝江震、白宇)