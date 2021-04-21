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普京：任何人挑衅俄罗斯都将无比后悔

2021年04月21日21:43 | 来源：人民网-国际频道
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俄罗斯总统普京发表2021年度国情咨文。图片来源：俄罗斯克里姆林宫官网

人民网莫斯科4月21日电 （李明琪）当地时间21日午间，俄罗斯总统普京在莫斯科马涅什中央展览大厅发表2021年度国情咨文。普京表示，一直以来，俄罗斯以克制的态度回应西方不友好行动，并希望与其建立友好的关系，如果有人将俄罗斯的友善当成软弱，俄罗斯的回应将是快速而强硬的。

普京表示，“西方对俄罗斯的不友好行动一直没有停止。俄罗斯在克制地对此回应，甚至常常对明显的蛮横无理不做回应。俄罗斯希望与国际社会成员保持良好关系，但我们也能看到正在发生的事情。如果有人将我们的友善当成软弱，那我可以说，俄罗斯的回应将是快速而强硬的。任何人挑衅俄罗斯都将感到无比后悔。我们在做任何决定的时候都具备足够的责任心和忍耐力。但我们希望任何人都不要试图跨过‘红线’”。

普京还透露，俄罗斯的武器装备在进行不断地升级。他表示，新型“先锋”高超音速洲际弹道导弹和“佩列斯韦特”激光系统已投入使用。第一支装配俄罗斯新型重型洲际弹道导弹“萨尔马特”的军团也将于2022年底开始服役。此外，“锆石”高超音速导弹系统也将于近期投入使用。

普京表示，五个核大国担负着特殊的责任，希望联合国安全理事会首脑会议能够在条件允许的情况下尽早举行；俄罗斯将努力推动解决叙利亚争端和促成就利比亚问题的对话，以及在纳戈尔诺-卡拉巴赫地区停火过程中起到重要作用。

据悉，这是俄罗斯历史上第27次国情咨文。同时，也是普京总统个人第17次发表国情咨文。包括联邦会议上下两院议员、政府官员、俄联邦总统事务管理局代表、各地区行政长官等在内的千余人听取了会议。

(责编：高歌、常红)

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