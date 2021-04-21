人民网北京4月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持21日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：乍得军方发言人称，代比总统在与叛军作战时身亡。中方对此有何评论？是否会向乍方表示慰问？对当前乍得局势有何评论？

汪文斌：代比总统生前重视发展对华关系，为推动中乍友好合作作出积极贡献。中方对他不幸逝世表示深切哀悼，向乍得人民以及代比总统的亲属表示诚挚慰问。

中方珍视中乍友好合作关系，希望乍有关各方共同努力，维护好乍得国内的和平与稳定。

印度广播公司记者：近日，印度驻华大使在有关中印关系对话活动上表示，现在有一种把中印边界问题掩盖的趋势，一些人认为这只是中印双边关系中的小问题。但大使本人认为这种想法不可取，是在回避问题，并且同中印发展紧密伙伴关系的前景背道而驰。对于上述表态，中方有何评论？

汪文斌：中方在中印边界问题上的立场是一贯和明确的，始终致力于维护边境地区和平稳定，始终坚定维护国家领土主权和安全。近期，中印双方通过外交和军事渠道保持密切沟通，在实现加勒万河谷及班公湖地区脱离接触的基础上，就推动解决边界西段剩余问题坦诚深入交换了意见。希望印方同中方相向而行，着眼中印关系长远发展大局，将边界问题置于双边关系适当位置，推动中印关系重回健康稳定发展轨道。

《环球时报》记者：日前，斐济政府政策顾问、斐济国立大学学者维拉姆在《斐济太阳报》连续发表专栏文章，积极评价“一带一路”倡议，驳斥“债务陷阱”“地缘政治工具”等论调，受到太平洋岛国各界广泛关注。请问中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关文章，笔者全面梳理了中国同太平洋岛国在“一带一路”框架下各领域务实合作取得的丰硕成果，批驳了有关方面对“一带一路”的无端指责和不实论调，认为“一带一路”倡议对岛国发展经济、改善民生以及推进区域一体化、融入经济全球化具有重要意义。

目前，中国同10个建交太平洋岛国全部签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录。事实证明，“一带一路”是契合岛国实际需要、受到岛国真诚欢迎的国际公共产品，决不是中方“一厢情愿”“强加于人”；是开放包容的经济合作倡议，决不是封闭排他的“地缘政治工具”；是一个个看得见摸得着的务实合作项目，决不是“白象工程”“空头支票”；是促进岛国民生福祉的惠民工程，决不是所谓“债务陷阱”。

正如昨天习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上发表的主旨演讲中指出的那样，“一带一路”是大家携手前进的阳光大道，不是某一方的私家小路，追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。中方将继续践行共商共建共享原则，同包括太平洋岛国在内的各方高质量共建“一带一路”，努力建成“减贫之路”“增长之路”。

《南华早报》记者：日前，世卫组织总干事谭德塞称，中国—世卫组织联合专家组溯源研究报告中关于“病毒由实验室泄露极不可能”这一结论的评估还不够充分，需进一步研究，并准备派相关领域专家赴华。一位不具名的联合专家组专家接受一家湖北媒体采访时表示，对总干事相关言论感到“诧异和不满”。中方对此有何评论？

汪文斌：世卫组织于3月30日发布了中国—世卫组织联合专家组溯源研究报告，明确了病毒由实验室泄漏极不可能的结论。这份报告是由30多位全球各领域顶级专家共同撰写，具有广泛代表性和高度专业性。联合专家组一直独立开展研究，独立撰写报告，遵循了世卫组织程序，采取了科学的方法，提交的报告也具有权威性和科学性。

我想强调的是，中方是应世卫组织请求，同世卫组织开展联合溯源科学研究。多名国际专家已在不同场合表明，“实验室泄露极不可能”，不存在所谓的获取原始数据困难。各方都应当尊重科学，尊重科学家的意见和结论。在这方面世卫组织尤其应该发挥表率作用。

韩联社记者：日本首相菅义伟21日向靖国神社供奉了祭品。中方对此有何回应？

汪文斌：靖国神社供奉着对日本对外侵略战争负有直接责任的二战甲级战犯，我们一贯坚决反对日本政要的错误做法。中方敦促日方恪守中日四个政治文件原则，切实落实中日四点原则共识，正视和深刻反省侵略历史，同军国主义划清界限，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

美国专题新闻社记者：习近平主席周四将出席美国召开的领导人气候峰会，这是否预示着中美两国将在应对气候变化等领域开展合作？

汪文斌：关于习近平主席出席领导人气候峰会，我们已经发布了消息。应美国总统拜登邀请，习近平主席将于4月22日在北京以视频方式出席领导人气候峰会并发表重要讲话。中方期待此次峰会能为全球合作应对气候变化挑战、推动《巴黎协定》全面有效实施以及共同促进全球气候环境治理提供有益的交流平台。

印度广播公司记者：你刚才表示印中双方要“将边界问题置于双边关系适当位置”，但这与印度驻华大使的想法恰恰相反，他认为这是不可取的。你对中印双方在这一问题上持不同看法有何评论？

汪文斌：我刚才已经介绍了中方的立场。我愿重申，我们希望印方同中方相向而行，着眼中印关系长远发展大局，珍惜当前中印边境地区来之不易的缓和降温态势，以实际行动维护边境地区的和平与安宁，推动中印关系重回健康稳定发展轨道。

法新社记者：一家网络安全公司称，至少有两个中国黑客团体曾试图侵入美国国防工业企业的系统，其中一个黑客团体被认为和中国政府有关。中方对此有何评论？

汪文斌：我想强调三点：

第一，网络空间虚拟性强，溯源难，行为体多样，在调查和定性网络事件的时候应当基于充分证据，不能无端猜测。事实上，我们都看到，美国才是世界上最大的“黑客帝国”“窃听帝国”。中方坚决反对任何机构或国家借网络安全问题向中国泼脏水，或为了实现他们的政治目的。

第二，中国政府坚决禁止并严厉打击各种形式的黑客攻击，这一立场是一贯的、明确的。黑客攻击是全球性问题，需要国际社会合作应对。

第三，去年9月，中方发起《全球数据安全倡议》，为全球数字治理规则制定贡献了中国方案，得到世界许多国家积极响应。上个月，中阿双方共同发表《中阿数据安全合作倡议》，中东阿拉伯国家成为全球首个与中国共同发表数据安全倡议的地区。中方愿与各国加强沟通，通过对话与合作，共同维护全球数据和网络安全。

印度报业托拉斯记者：你刚才回答有关中印边界的问题时表示，中印要珍惜双方在拉达克东部地区的脱离接触进程，但问题是双方的脱离接触并不完整。我们知道班公湖地区已经开始脱离接触，但其他三个区域还未开始。中方能否解释一下原因？

汪文斌：刚才我已经介绍了中方在有关问题上的原则立场。我想强调的是，近期，中印双方通过外交和军事渠道保持密切沟通，在实现加勒万河谷及班公湖地区脱离接触的基础上，就推动解决边界西段剩余问题坦诚深入交换了意见。我们希望印方同中方相向而行，恪守两国两军有关协定协议和双方达成的共识，以实际行动维护边境地区的和平与安宁。

《中国日报》记者：20日，韩国外长郑义溶表示，韩国坚决反对日方将福岛核事故污染水排入海洋，将推动在国际舞台上讨论此事。另据报道，东京电力公司称，拟最快于5月提交核污染水排海开始前的详细进度计划。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到日本东京电力公司拟最快5月提交核污染水排海进度计划的报道，对日方在未与国际社会，特别是周边国家充分协商情况下，单方面推进福岛核事故污染水排海表示强烈不满和严重关切。福岛核事故污染水处置问题事关亚太地区和全球生态环境安全，事关各国人民生命健康，理应征求各利益攸关方，特别是日本周边国家意见并经过充分协商，也应该在联合国、世界卫生组织、国际原子能机构等框架内进行评估和讨论。日方不顾国际社会质疑和反对，违背自身应当承担的国际责任，试图把核污水一排了之，把环境健康安全风险扩散到全球。这种行为不透明、不科学、不合法、不负责、也不道德，是冒天下之大不韪。

我看到有关资料显示，日本曾发生多起重大公害事件，给民众生命安全造成严重伤害。据报道，日本政府本月19日宣布，因被检测出放射性物质超标，福岛县海域的黑鲉被禁止上市。这是继今年2月后再次在福岛海域发现放射性物质超标的鱼类。这说明，放射性核素的处置是十分复杂、困难的。同时也表明，日方宣称的所谓安全处置以及单方面提供的信息和数据的真实性需要关注并验证。日方应当吸取教训，纠正以排海方式处置福岛核污水的单方面错误决定，不要让全世界的民众为日本的错误行为埋单。

彭博社记者：TikTok在英国面临诉讼，它被指控违反英国和欧盟有关隐私保护的法律。TikTok方面表示指控没有根据。中方对此有何评论？

汪文斌：我不了解有关情况。我想强调的是，中国政府一贯主张在海外经营的企业应当严格遵守国际规则和驻在国法律法规，充分尊重当地风俗习惯和宗教信仰。

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