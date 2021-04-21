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华为诉瑞典邮电局案首次开庭

2021年04月21日20:46 | 来源：新华社
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　　新华社斯德哥尔摩4月21日电 中国华为公司起诉瑞典邮政和电信管理局（简称邮电局）限制其参与5G网络建设的案件21日在斯德哥尔摩地方行政法院首次公开审理，庭审将于23日结束。

　　在当天的一份新闻公报中，华为公司说：“邮电局的决定在程序上违反了瑞典行政法。根据瑞典法律，如果当局做出的决定对公司有重大影响，公司有权作为流程中的当事人被告知并被征询意见。然而，在邮电局关于5G频谱拍卖的决定过程中，并没有对华为履行这一程序。”

　　华为公司指出，邮电局承认没有证据表明华为的设备及软件存在技术漏洞，但依然基于对风险的猜测而做出相关决定，完全忽视对风险的技术管理手段，缺乏独立和客观性。

　　华为公司东北欧地区执行副总裁肯尼思·弗雷德里克森说，华为在瑞典经营20年从未有过任何重大网络安全事故，“我们没有能力、更没有意愿，过去没有、现在没有、将来也不会威胁瑞典国家安全。我们相信法院会公平、公正地审理案件，保护和尊重华为的合法权益”。

　　去年10月20日，瑞典邮电局公布该国5G频谱拍卖的条件时，以所谓“国家安全”为由，要求任何竞拍的运营商不得使用中国供应商华为和中兴的设备。今年1月19日，邮电局进行5G频谱拍卖并公布结果，也规定中标运营商不得使用华为和中兴设备。

(责编：郝江震、白宇)

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