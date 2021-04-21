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美海洋保护学家：日本福岛核污染水处理信息不透明

2021年04月21日20:34 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿4月20日电（记者谭晶晶）日本政府日前决定将福岛第一核电站的核污染水排入大海，引发国际社会广泛关注。美国海洋保护学家里克·斯坦纳20日在接受新华社记者专访时表示，日方关于福岛核污染水处理的信息不透明，在国际社会确认这些核污染水所含核素达到排放标准前，不应将核污染水排入大海。

　　斯坦纳说，国际社会应确切知道水中的放射性同位素及其浓度，应确认所有核污染水都已用最佳可行技术处理，且所有放射性物质过滤后已达可排放标准。作为福岛核污染水处理的实施主体，东京电力公司在核事故发生前后均有隐瞒虚报和篡改信息的记录。斯坦纳表示，经过处理后的核污染水是不是真的达到了排放标准，需要国际社会确认。

　　斯坦纳1980年到2010年在阿拉斯加大学担任海洋保护学教授，他专注于海洋和极地环境研究，并曾参与一些海洋污染事件调查。

　　斯坦纳说，福岛核污染水处理不只有排入海洋一种方式，日本选择的方式极不妥当：其一，这将使整个北太平洋海洋生态系统面临风险；其二，更长期储存核污染水是“合理而审慎的选项”，排放入海没有必要；其三，日本这种做法也涉嫌违反相关国际法。

　　据报道，日方目前主要是通过名为“多核素去除设备”（ALPS）的系统过滤掉核污染水中除氚以外的其他核素。斯坦纳表示，全球海洋是一个整体，海水流动能使任何一处污染扩散到全世界。目前根据日方提供的信息，还不能确切知道计划排放的核污染水中的放射性物质及其浓度，已知的就包括铯137、氚、碳14、钴60、锶90、碘129及其他50多种放射性物质，这些物质一些已被清除，一些还未被清除，“我们不能接受日本将具有放射性物质危害的核污染水排入我们共有的海洋”。

　　据报道，核污染水排海工作预计2年后开始，将持续几十年，拟排放核污染水超过100万吨。斯坦纳认为，核污染水长时间排放对生态系统的影响将是巨大的，如果采用大型储水罐在陆地更长期储存或采用其他更佳技术处理，则可避免这些风险。如果福岛核污染水再储存15至30年，水中的氚50％至75％会衰变，这也能为妥善处理核污染水留出更多时间。

(责编：郝江震、白宇)

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